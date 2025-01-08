Свекла – один из самых бюджетных и при этом очень вкусных и полезных овощей, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Из свеклы получатся самые вкусные салаты, закуски, соусы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из вареной свеклы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

отварная свекла

микс зеленый с рукколой

орешки

соус бальзамик

страчетелла

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу нарезаем тоненькими ломтиками и выкладываем на дно тарелки.

2. Сверху добавляем микс зелени с рукколой и самый главный ингредиент – сыр.

Полейте соусом и присыпьте орешками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: