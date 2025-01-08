Вкуснее, чем винегрет и "Шуба": полезная и очень вкусная закуска из свеклы, с сыром и зеленью

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,9 т.
Рецепт закуски

Свекла – один из самых бюджетных и при этом очень вкусных и полезных овощей, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Из свеклы получатся самые вкусные салаты, закуски, соусы.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из вареной свеклы, с сыром и зеленью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • отварная свекла
  • микс зеленый с рукколой
  • орешки
  • соус бальзамик
  • страчетелла

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу нарезаем тоненькими ломтиками и выкладываем на дно тарелки.

Свекла с зеленью

2. Сверху добавляем микс зелени с рукколой и самый главный ингредиент – сыр.

Сыр для блюда

Полейте соусом и присыпьте орешками!

Готовая закуска

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