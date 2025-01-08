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Вкуснее, чем винегрет и "Шуба": полезная и очень вкусная закуска из свеклы, с сыром и зеленью
Свекла – один из самых бюджетных и при этом очень вкусных и полезных овощей, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Из свеклы получатся самые вкусные салаты, закуски, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из вареной свеклы, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- микс зеленый с рукколой
- орешки
- соус бальзамик
- страчетелла
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу нарезаем тоненькими ломтиками и выкладываем на дно тарелки.
2. Сверху добавляем микс зелени с рукколой и самый главный ингредиент – сыр.
Полейте соусом и присыпьте орешками!
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