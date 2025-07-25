Вкуснее, чем запеканка и ягодные пироги: нежный и влажный манник к чаю

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
648
Вкуснее, чем запеканка и ягодные пироги: нежный и влажный манник к чаю

Манка – идеальная крупа для приготовления не только вкусных каш, но еще и пышных и легких десертов, например это может быть манник, а также пудинги. Еще манка может быть альтернативой муки. 

Вкусный манник

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого манника, который готовится в духовке.

Рецепт манника

Ингредиенты: 

  • 1 стакан манки
  • 1 стакан кефира
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 2 яйца
  • 0,5 стакана сахара
  • 8 г. ванильного сахара
  • 80 г. сливочного масла

Способ приготовления: 

1. В миске смешиваем кефир с манкой, добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.

Творог с манкой

2. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Готовая основа для манника

3. Манка должна хорошо набухнуть, к ней добавляем яичную смесь и перемешиваем. Переливаем массу в форму и отправляем в разогретую до 170 С духовку на 30 минут.

Готовый манник

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукцияедапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты