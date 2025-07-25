Вкуснее, чем запеканка и ягодные пироги: нежный и влажный манник к чаю
Манка – идеальная крупа для приготовления не только вкусных каш, но еще и пышных и легких десертов, например это может быть манник, а также пудинги. Еще манка может быть альтернативой муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого манника, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- 1 стакан манки
- 1 стакан кефира
- 1 ч.л разрыхлителя
- 2 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 8 г. ванильного сахара
- 80 г. сливочного масла
Способ приготовления:
1. В миске смешиваем кефир с манкой, добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.
2. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
3. Манка должна хорошо набухнуть, к ней добавляем яичную смесь и перемешиваем. Переливаем массу в форму и отправляем в разогретую до 170 С духовку на 30 минут.
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