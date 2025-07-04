Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных и полезных намазок, а также салатов, закусок в виде рулетиков, пиццы, пирогов, запеканок. Еще их можно просто пожарить в кляре, приготовить в духовке в панировке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой намазки из кабачков с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г (1,5 кабачка)

плавленый сырок – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

масло – 1-2 ст. л. (для пропарки на сковороде)

соль примерно 0,5 ч. л.

перец

Способ приготовления:

1. Кабачки моем, режем кубиками (примерно 2х2). Отправляем на сковороду на разогретое масло на 10-15 минут, накрываем крышкой, периодически помешиваем. Чеснок выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5. Воды добавлять не нужно, кабачки сами дадут сок. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились!

2. Перекладываем кабачки в блендер. Плавленые сырки режем кубиками и закладываем к еще теплым кабачкам. Измельчаем вместе блендером до однородности.

3. Переливаем в тару и охлаждаем полностью. Вкусно и теплым, но после остывания намазка немного застывает и приобретает замечательную структуру.

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