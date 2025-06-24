Что приготовить из фарша

Мясной фарш – идеальная основа для приготовления очень вкусных и сочных котлет, тефтелей, а также сытных пирогов, люля кебаба. Еще можно очень вкусно приготовить "гнезда" с сырной начинкой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "котлет" из фарша, с сыром, томатами и перцем.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 700 г

Яйца – 4 шт (на мелкой терке)

Сыр – 100 г (на мелкой терке)

Томат – 1 шт (кубиком)

Болгарский перец – 1 шт. (кубиком)

Сметана – 2 ст.л

Соль

Соль, сушеный чеснок, приправа для курицы

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, перемешайте.

2. Сыр натрите, добавьте перец кубиком и томаты, туда же сметану, перемешайте.

3. Выложите на противень фарш ложкой или руками, сверху сырную начинку и запекайте до готовности.

Будет очень вкусно в горячем виде!

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