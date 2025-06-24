Вкуснее и проще, чем котлеты: сочные "гнезда" из фарша под сырной "шубой" в духовке

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
207
Вкуснее и проще, чем котлеты: сочные 'гнезда' из фарша под сырной 'шубой' в духовке

Мясной фарш – идеальная основа для приготовления очень вкусных и сочных котлет, тефтелей, а также сытных пирогов, люля кебаба. Еще можно очень вкусно приготовить "гнезда" с сырной начинкой. 

Котлеты из фарша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "котлет" из фарша, с сыром, томатами и перцем. 

Что приготовить из фарша

Ингредиенты: 

  • Фарш куриный – 700 г
  • Яйца – 4 шт (на мелкой терке)
  • Сыр – 100 г (на мелкой терке)
  • Томат – 1 шт (кубиком)
  • Болгарский перец – 1 шт. (кубиком)
  • Сметана – 2 ст.л
  • Соль
  • Соль, сушеный чеснок, приправа для курицы

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте специи, перемешайте.

Фарш со специями

2. Сыр натрите, добавьте перец кубиком и томаты, туда же сметану, перемешайте. 

Сырная начинка

3. Выложите на противень фарш ложкой или руками, сверху сырную начинку и запекайте до готовности.

Приготовление блюда

Будет очень вкусно в горячем виде!

Готовое блюдо

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