Что приготовить из фарша

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Вкуснее и проще, чем котлеты: сочные "гнезда" из фарша под сырной "шубой" в духовке
Мясной фарш – идеальная основа для приготовления очень вкусных и сочных котлет, тефтелей, а также сытных пирогов, люля кебаба. Еще можно очень вкусно приготовить "гнезда" с сырной начинкой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "котлет" из фарша, с сыром, томатами и перцем.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 700 г
- Яйца – 4 шт (на мелкой терке)
- Сыр – 100 г (на мелкой терке)
- Томат – 1 шт (кубиком)
- Болгарский перец – 1 шт. (кубиком)
- Сметана – 2 ст.л
- Соль
- Соль, сушеный чеснок, приправа для курицы
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, перемешайте.
2. Сыр натрите, добавьте перец кубиком и томаты, туда же сметану, перемешайте.
3. Выложите на противень фарш ложкой или руками, сверху сырную начинку и запекайте до готовности.
Будет очень вкусно в горячем виде!
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