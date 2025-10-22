Если привычная "Шуба" уже надоела, но хочется салата со свеклой и майонезом – есть интересная альтернатива. Этот вариант готовится быстрее, имеет насыщенный вкус и хорошо держит форму при подаче. Сочетание сладкой свеклы, сыра, моркови, сухофруктов и орехов создает более богатый вкусовой баланс. Блюдо подойдет как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с майонезом опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 2-3 шт.

свекла вареная – 2 шт.

сыр твердый или плавленые сырки – 150 г

чернослив и изюм – горстка

грецкие орехи – 20 г

майонез – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть очищенную морковь на мелкой терке.

2. Добавить немного майонеза, измельченный чернослив и изюм.

3. Перемешать до равномерной массы.

4. Сыр или плавленые сырки натереть.

5. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, немного майонеза и перемешать. Можно слегка подсолить.

6. Вареную свеклу натереть на мелкой терке.

7. Добавить мелко измельченные грецкие орехи и майонез. Хорошо размешать.

8. На тарелку или в форму выкладывать слоями: морковный, сырный, свекольный.

9. Салат можно слегка прижать ложкой, чтобы он держал форму. Сверху по желанию украсить орехами или зеленью.

