Вкуснее классической "Шубы": какой майонезный салат приготовить из свеклы

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Если привычная "Шуба" уже надоела, но хочется салата со свеклой и майонезом – есть интересная альтернатива. Этот вариант готовится быстрее, имеет насыщенный вкус и хорошо держит форму при подаче. Сочетание сладкой свеклы, сыра, моркови, сухофруктов и орехов создает более богатый вкусовой баланс. Блюдо подойдет как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Ингредиенты:

  • морковь – 2-3 шт.
  • свекла вареная – 2 шт.
  • сыр твердый или плавленые сырки – 150 г
  • чернослив и изюм – горстка
  • грецкие орехи – 20 г
  • майонез – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть очищенную морковь на мелкой терке.

2. Добавить немного майонеза, измельченный чернослив и изюм.

3. Перемешать до равномерной массы.

4. Сыр или плавленые сырки натереть.

5. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, немного майонеза и перемешать. Можно слегка подсолить.

6. Вареную свеклу натереть на мелкой терке.

7. Добавить мелко измельченные грецкие орехи и майонез. Хорошо размешать.

8. На тарелку или в форму выкладывать слоями: морковный, сырный, свекольный.

9. Салат можно слегка прижать ложкой, чтобы он держал форму. Сверху по желанию украсить орехами или зеленью.

