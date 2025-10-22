Вкуснее классической "Шубы": какой майонезный салат приготовить из свеклы
Если привычная "Шуба" уже надоела, но хочется салата со свеклой и майонезом – есть интересная альтернатива. Этот вариант готовится быстрее, имеет насыщенный вкус и хорошо держит форму при подаче. Сочетание сладкой свеклы, сыра, моркови, сухофруктов и орехов создает более богатый вкусовой баланс. Блюдо подойдет как для праздничного стола, так и для обычного ужина.
Идея приготовления вкусного майонезного салата с майонезом опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 2-3 шт.
- свекла вареная – 2 шт.
- сыр твердый или плавленые сырки – 150 г
- чернослив и изюм – горстка
- грецкие орехи – 20 г
- майонез – по вкусу
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть очищенную морковь на мелкой терке.
2. Добавить немного майонеза, измельченный чернослив и изюм.
3. Перемешать до равномерной массы.
4. Сыр или плавленые сырки натереть.
5. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, немного майонеза и перемешать. Можно слегка подсолить.
6. Вареную свеклу натереть на мелкой терке.
7. Добавить мелко измельченные грецкие орехи и майонез. Хорошо размешать.
8. На тарелку или в форму выкладывать слоями: морковный, сырный, свекольный.
9. Салат можно слегка прижать ложкой, чтобы он держал форму. Сверху по желанию украсить орехами или зеленью.
