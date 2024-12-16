Фрикадельки из фарша и булгура – отличная альтернатива традиционным котлетам, которая порадует вас сочностью и легкостью приготовления. Благодаря добавлению булгура блюдо становится более нежным и насыщенным по вкусу, а запекание в духовке позволяет сохранить его полезность и аромат.

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Идея приготовления сочных фрикаделек с булгуром на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Такое блюдо отлично сочетается с любым гарниром или свежими овощами.

Ингредиенты:

фарш любой – 700 г

репчатая луковица – 1 шт.

морковь – 1 шт. по желанию)

булгур сырой – 1 неполный стакан (его нужно отдельно отварить)

соль, перец

Ингредиенты для заливки:

вода – 1-1,2 л.

мука – 2 ст.л.

томатная паста, соус или кетчуп – 1 ст.л.

сметана или майонез – 2 ст.л.

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый лук, вареный булгур, соль, перец и хорошо перемешать.

2. Влажными руками сформировать фрикадельки.

3. Обвалять в муке и выложить в форму, в которой планируете запекать.

4. Ингредиенты для заливки хорошо перемешать и залить фрикадельками.

5. Поставить в разогретую духовку при температуре 175-180 градусов примерно на 35-40 минут.

6. Можно подавать с любым гарниром или овощным салатом.

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