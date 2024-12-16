Вкуснее котлет: как приготовить сочные фрикадельки из фарша и булгура в духовке
Фрикадельки из фарша и булгура – отличная альтернатива традиционным котлетам, которая порадует вас сочностью и легкостью приготовления. Благодаря добавлению булгура блюдо становится более нежным и насыщенным по вкусу, а запекание в духовке позволяет сохранить его полезность и аромат.
Идея приготовления сочных фрикаделек с булгуром на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Такое блюдо отлично сочетается с любым гарниром или свежими овощами.
Ингредиенты:
- фарш любой – 700 г
- репчатая луковица – 1 шт.
- морковь – 1 шт. по желанию)
- булгур сырой – 1 неполный стакан (его нужно отдельно отварить)
- соль, перец
Ингредиенты для заливки:
- вода – 1-1,2 л.
- мука – 2 ст.л.
- томатная паста, соус или кетчуп – 1 ст.л.
- сметана или майонез – 2 ст.л.
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить натертый лук, вареный булгур, соль, перец и хорошо перемешать.
2. Влажными руками сформировать фрикадельки.
3. Обвалять в муке и выложить в форму, в которой планируете запекать.
4. Ингредиенты для заливки хорошо перемешать и залить фрикадельками.
5. Поставить в разогретую духовку при температуре 175-180 градусов примерно на 35-40 минут.
6. Можно подавать с любым гарниром или овощным салатом.
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