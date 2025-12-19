Грибные болы значительно лучше привычных котлет. В таком блюде сочетается хрустящая панировка и сочная начинка. Идеально к пюре или другому любимому гарниру.

Идея приготовления грибных болов, которые вкуснее котлет, опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

12 крупных шампиньонов

400 г фарша

соль и перец – по вкусу

100 г моцареллы (нарезанная кубиками)

2 яйца

панировка

Способ приготовления:

1. Очистите грибы, удалите ножки, оставив только шапочки. Ножки можно измельчить и добавить к фаршу для более насыщенного вкуса.

2. Смешайте фарш с измельченными ножками грибов.

3. Добавьте соль, перец и по желанию немного чеснока или любимых специй.

4. В каждую шапочку шампиньона положите кусочек моцареллы.

5. Поверх сыра шампиньоны наполните фаршем, плотно утрамбовывая, чтобы начинка не выпадала во время приготовления.

6. Обваляйте фаршированные шампиньоны сначала во взбитых яйцах.

7. Затем обваляйте в панировочных сухарях до равномерного покрытия.

8. Выложите фаршированные грибы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: