Вкуснее за любое блюдо из кабачка: хрустящий кабачок-осьминог в кляре за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
3,0 т.
Рецепт блюда

Кабачки могут быть основой для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а также закусок, пиццы, икры. Еще их можно просто пожарить в кляре.

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из кабачка – "осьминог", который готовится в кляре.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт. (среднего размера)
  • Яйца – 1-2 шт.
  • Мука – 2–3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для соуса:

  • Сметана – 2–3 ст. л.
  • Чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу)
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите кабачок от кожуры. Разрежьте его пополам (поперек). В нижней части каждой половинки сделайте продольные надрезы – это будут "щупальца".

Кабачок в панировке

2. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы пустил сок. Затем слегка промокните бумажным полотенцем.

Кляр для блюда

3. Обваляйте каждый "осьминог" в муке. Окуните во взбитое яйцо. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки 3-4 минуты с каждой стороны.

Сколько жарить кабачок

4. Для соуса: смешайте сметану с измельченным чесноком, добавьте соль и перец по вкусу.

Соус для блюда

Подавайте кабачки-осьминоги с чесночным соусом!

Готовое блюдо

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