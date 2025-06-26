Вкуснее за любое блюдо из кабачка: хрустящий кабачок-осьминог в кляре за 10 минут
Кабачки могут быть основой для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а также закусок, пиццы, икры. Еще их можно просто пожарить в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из кабачка – "осьминог", который готовится в кляре.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт. (среднего размера)
- Яйца – 1-2 шт.
- Мука – 2–3 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Масло – для жарки
Для соуса:
- Сметана – 2–3 ст. л.
- Чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу)
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите кабачок от кожуры. Разрежьте его пополам (поперек). В нижней части каждой половинки сделайте продольные надрезы – это будут "щупальца".
2. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы пустил сок. Затем слегка промокните бумажным полотенцем.
3. Обваляйте каждый "осьминог" в муке. Окуните во взбитое яйцо. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки 3-4 минуты с каждой стороны.
4. Для соуса: смешайте сметану с измельченным чесноком, добавьте соль и перец по вкусу.
Подавайте кабачки-осьминоги с чесночным соусом!
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