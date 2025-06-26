Кабачки могут быть основой для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а также закусок, пиццы, икры. Еще их можно просто пожарить в кляре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из кабачка – "осьминог", который готовится в кляре.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт. (среднего размера)

Яйца – 1-2 шт.

Мука – 2–3 ст. л.

Соль – по вкусу

Масло – для жарки

Для соуса:

Сметана – 2–3 ст. л.

Чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу)

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите кабачок от кожуры. Разрежьте его пополам (поперек). В нижней части каждой половинки сделайте продольные надрезы – это будут "щупальца".

2. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы пустил сок. Затем слегка промокните бумажным полотенцем.

3. Обваляйте каждый "осьминог" в муке. Окуните во взбитое яйцо. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки 3-4 минуты с каждой стороны.

4. Для соуса: смешайте сметану с измельченным чесноком, добавьте соль и перец по вкусу.

Подавайте кабачки-осьминоги с чесночным соусом!

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