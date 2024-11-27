Крем-суп – это невероятно вкусное, красивое на вид первое блюдо, имеющее очень нежную структуру. Его можно приготовить из любых продуктов и каждый раз получать новый вкус и аромат.

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Вот, например, фудблогер с ником ордыновская в Instagram представила рецепт приготовления грибного крем-супа, в состав которого не входит мясной бульон. На весь процесс нужно потратить не больше 20 минут.

Ингредиенты

Картофель – 4 шт

Морковь – ¼ шт

Лук – 1 шт

Шампиньоны – 7 шт

Кипяток – 400 мл

Гвоздика – 4 шт

Перец душистый – 5 шт

Лавровый лист – 2-3 шт

Сливки 30% – 50 мл

Соль

Перец

Сухой чеснок

Сухарики для подачи

Способ приготовления

1. Картофель и морковь чистим, нарезаем на небольшие куски.

2. В кастрюлю выкладываем гвоздику, перец и лавровый лист.

3. Добавляем овощи, соль и заливаем кипятком так, чтобы он был на 2 пальца выше них. Варим до мягкости картофеля. Снимаем пену.

4. Лук нарезаем и обжариваем на сливочном масле до золотистости.

5. Добавляем грибы и жарим до готовности. Несколько ломтиков грибов откладываем для подачи.

6. Когда овощи сварились – достаем из бульона специи.

7. В кастрюлю добавляем грибы с луком и перебиваем все блендером до получения однородной смеси.

8. Добавляем сливки и еще раз перебиваем блендером.

9. Ставим на плиту и провариваем постоянно помешивая в течение 1 минуты.

10. Разливаем суп по тарелкам, украшаем грибами, зеленью и сухариками.

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