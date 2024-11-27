Вкуснейший грибной крем-суп без мясного бульона за 20 минут: пошаговый рецепт
Крем-суп – это невероятно вкусное, красивое на вид первое блюдо, имеющее очень нежную структуру. Его можно приготовить из любых продуктов и каждый раз получать новый вкус и аромат.
Вот, например, фудблогер с ником ордыновская в Instagram представила рецепт приготовления грибного крем-супа, в состав которого не входит мясной бульон. На весь процесс нужно потратить не больше 20 минут.
Ингредиенты
- Картофель – 4 шт
- Морковь – ¼ шт
- Лук – 1 шт
- Шампиньоны – 7 шт
- Кипяток – 400 мл
- Гвоздика – 4 шт
- Перец душистый – 5 шт
- Лавровый лист – 2-3 шт
- Сливки 30% – 50 мл
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Сухарики для подачи
Способ приготовления
1. Картофель и морковь чистим, нарезаем на небольшие куски.
2. В кастрюлю выкладываем гвоздику, перец и лавровый лист.
3. Добавляем овощи, соль и заливаем кипятком так, чтобы он был на 2 пальца выше них. Варим до мягкости картофеля. Снимаем пену.
4. Лук нарезаем и обжариваем на сливочном масле до золотистости.
5. Добавляем грибы и жарим до готовности. Несколько ломтиков грибов откладываем для подачи.
6. Когда овощи сварились – достаем из бульона специи.
7. В кастрюлю добавляем грибы с луком и перебиваем все блендером до получения однородной смеси.
8. Добавляем сливки и еще раз перебиваем блендером.
9. Ставим на плиту и провариваем постоянно помешивая в течение 1 минуты.
10. Разливаем суп по тарелкам, украшаем грибами, зеленью и сухариками.
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