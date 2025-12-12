С сочными яблоками можно сделать очень вкусное печенье к чаю. Фрукты прекрасно сочетаются с творожным тестом, а также, а также изысканным ароматом корицы. Получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусного яблочного печенья к чаю опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 400 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

мука – 350 г

разрыхлитель – 10 г

яблоки – 3 шт.

ванилин

Ингредиенты для обвалки:

сахар – 3/4 стакана

корица – 15 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог с яйцами, ванилином, сахаром и растопленным сливочным маслом до однородной консистенции.

2. Яблоки нарезать мелкими кубиками.

3. Добавить их в тесто вместе с мукой и разрыхлителем.

4. Замешать руками до мягкой массы.

5. Сформировать небольшие шарики, хорошо обваливаем в смеси сахара и корицы, немного приплющиваем и выкладываем на противень.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 45-50 минут, пока печенье не станет золотистым и ароматным. Оно получается нежным внутри, с приятной хрустящей корочкой снаружи – идеальный выбор к чаю.

