Вкусное домашнее печенье с яблоками к чаю: в основе творожное тесто
С сочными яблоками можно сделать очень вкусное печенье к чаю. Фрукты прекрасно сочетаются с творожным тестом, а также, а также изысканным ароматом корицы. Получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусного яблочного печенья к чаю опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- мука – 350 г
- разрыхлитель – 10 г
- яблоки – 3 шт.
- ванилин
Ингредиенты для обвалки:
- сахар – 3/4 стакана
- корица – 15 г
Способ приготовления:
1. Смешать творог с яйцами, ванилином, сахаром и растопленным сливочным маслом до однородной консистенции.
2. Яблоки нарезать мелкими кубиками.
3. Добавить их в тесто вместе с мукой и разрыхлителем.
4. Замешать руками до мягкой массы.
5. Сформировать небольшие шарики, хорошо обваливаем в смеси сахара и корицы, немного приплющиваем и выкладываем на противень.
6. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 45-50 минут, пока печенье не станет золотистым и ароматным. Оно получается нежным внутри, с приятной хрустящей корочкой снаружи – идеальный выбор к чаю.
