Каждую осень в большинстве домов появляется невероятный аромат вкусной выпечки, дарящий радость и тепло. Хозяйки пекут пироги, пирожки, а также печенье. Начинкой для этих изделий наиболее часто служат сезонные фрукты.

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Вот, например, фудблогер Светлана Климовская в Instagram рассказала рецепт своего любимого осеннего печенья с инжиром. Оно готовится довольно легко, получается вкусным и будет идеально смаковать с чаем или тыквенным латте.

Ингредиенты для начинки

Инжир без кожуры – 150 гр

Клубника или клубничное пюре – 50 гр

Сахар – 40 гр

Крахмал кукурузный – 15 гр

Вода – 30 гр

Ингредиенты для теста

Мука – 150 гр

Сливочное масло – 80 гр

Крем-творог – 100 гр

Сахарная пудра – 30 гр

Желток – 1 шт

Белок – 1 шт

Сахар для присыпки

Способ приготовления

1. Готовим начинку. Инжир, клубнику или пюре пробейте погружным блендером.

2. В пюре добавьте сахар и поставьте на плиту.

3. Крахмал разведите в воде и добавьте его в нагретое пюре.

4. Довести до кипения и проварить 2 мин постоянно помешивая.

5. Перелейте смесь в миску и накройте пленкой в контакт.

6. Пока начинка остывает готовим тесто. Масло комнатной температуры взбейте с кремом и пудрой. Добавьте желток и еще раз взбейте.

7. Добавьте муку и размешайте, пока тесто не перестанет липнуть в руки.

8. Заверните тесто в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

9. Тесто делим на 2 равные части и раскатываем поочередно. Разрезаем на квадратики 5х5 см.

10. Выкладываем по ½ ч.л. начинки на каждый квадратик теста.

11. Смазываем края теста белком и складываем конвертики.

12. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем при 180 градусах в течение 15-20 минут.

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