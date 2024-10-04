Вкусное печенье с инжиром для осеннего чаепития: вкусный и легкий рецепт
Каждую осень в большинстве домов появляется невероятный аромат вкусной выпечки, дарящий радость и тепло. Хозяйки пекут пироги, пирожки, а также печенье. Начинкой для этих изделий наиболее часто служат сезонные фрукты.
Вот, например, фудблогер Светлана Климовская в Instagram рассказала рецепт своего любимого осеннего печенья с инжиром. Оно готовится довольно легко, получается вкусным и будет идеально смаковать с чаем или тыквенным латте.
Ингредиенты для начинки
- Инжир без кожуры – 150 гр
- Клубника или клубничное пюре – 50 гр
- Сахар – 40 гр
- Крахмал кукурузный – 15 гр
- Вода – 30 гр
Ингредиенты для теста
- Мука – 150 гр
- Сливочное масло – 80 гр
- Крем-творог – 100 гр
- Сахарная пудра – 30 гр
- Желток – 1 шт
- Белок – 1 шт
- Сахар для присыпки
Способ приготовления
1. Готовим начинку. Инжир, клубнику или пюре пробейте погружным блендером.
2. В пюре добавьте сахар и поставьте на плиту.
3. Крахмал разведите в воде и добавьте его в нагретое пюре.
4. Довести до кипения и проварить 2 мин постоянно помешивая.
5. Перелейте смесь в миску и накройте пленкой в контакт.
6. Пока начинка остывает готовим тесто. Масло комнатной температуры взбейте с кремом и пудрой. Добавьте желток и еще раз взбейте.
7. Добавьте муку и размешайте, пока тесто не перестанет липнуть в руки.
8. Заверните тесто в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
9. Тесто делим на 2 равные части и раскатываем поочередно. Разрезаем на квадратики 5х5 см.
10. Выкладываем по ½ ч.л. начинки на каждый квадратик теста.
11. Смазываем края теста белком и складываем конвертики.
12. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем при 180 градусах в течение 15-20 минут.
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