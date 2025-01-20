Печенье – это отличный вариант выпечки к чаю. Вместо магазинных вариантов удачной идеей будет сделать такой вкусник в домашних условиях. Для основания подойдет кисломолочный творог.

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Идея приготовления домашнего сырного печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram Текстура получается очень хрустящей.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 220 г

масло – 75 г

сахарная пудра – 200 г

мука – 300-330 г

яйца – 1 шт. (+1 для смазки);

разрыхлитель – 10 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В миску положить масло комнатной температуры, добавить кисломолочный творог, сахарную пудру, яйцо и щепотку соли.

2. Все перемешать.

3. Взбить блендером, но маленькие кусочки сыра оставить.

4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замешать тесто.

5. Муку добавлять постепенно, возможно уйдет меньше, чтобы не забить тесто.

6. Слишком сильно вымешивать не нужно, просто чтобы все объединилось.

8. Сделать вилкой узор, смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 25-30 минут.

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