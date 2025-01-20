Вкусное творожное печенье к чаю: как приготовить в домашних условиях
Печенье – это отличный вариант выпечки к чаю. Вместо магазинных вариантов удачной идеей будет сделать такой вкусник в домашних условиях. Для основания подойдет кисломолочный творог.
Идея приготовления домашнего сырного печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram Текстура получается очень хрустящей.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 220 г
- масло – 75 г
- сахарная пудра – 200 г
- мука – 300-330 г
- яйца – 1 шт. (+1 для смазки);
- разрыхлитель – 10 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В миску положить масло комнатной температуры, добавить кисломолочный творог, сахарную пудру, яйцо и щепотку соли.
2. Все перемешать.
3. Взбить блендером, но маленькие кусочки сыра оставить.
4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замешать тесто.
5. Муку добавлять постепенно, возможно уйдет меньше, чтобы не забить тесто.
6. Слишком сильно вымешивать не нужно, просто чтобы все объединилось.
8. Сделать вилкой узор, смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 25-30 минут.
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