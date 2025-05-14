Баклажаны - очень вкусный и универсальный продукт. Из такого овоща можно сделать и легкие закуски, и сытный обед. Если просто пожарить продукт на сковородке с добавлением сметаны, вкус получится очень похожим на грибы.

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Идея приготовления баклажанов, которые по вкусу очень напоминают грибы, опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

яйца – 3 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль

черный молотый перец

сметана

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от кожуры.

.2. Нарезать крупным кубиком.

3. Яйца слегка взбить, залить баклажаны.

4. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться, иногда перемешивая.

5. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить, затем добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.

6. В конце жарки добавить специи и чеснок.

7. Добавить несколько ложек сметаны.

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