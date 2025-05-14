Вкусные баклажаны, как грибы: обязательно приготовьте на обед
Баклажаны - очень вкусный и универсальный продукт. Из такого овоща можно сделать и легкие закуски, и сытный обед. Если просто пожарить продукт на сковородке с добавлением сметаны, вкус получится очень похожим на грибы.
Идея приготовления баклажанов, которые по вкусу очень напоминают грибы, опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг.
- яйца – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль
- черный молотый перец
- сметана
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры.
.2. Нарезать крупным кубиком.
3. Яйца слегка взбить, залить баклажаны.
4. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться, иногда перемешивая.
5. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить, затем добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.
6. В конце жарки добавить специи и чеснок.
7. Добавить несколько ложек сметаны.
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