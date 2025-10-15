Ароматные тонкие блины можно приготовить даже без сковородки. для того, чтобы сэкономить время, воспользуйтесь простым рецептом, для которого тесто нужно запечь, а уже потом сформировать из него изделия, завернув начинку. Так будет значительно проще.

Идея приготовления вкусных блинов без жарки опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya pins) в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко – 200 мл.

мука – 80 г (любая на ваш вкус)

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – щепотка

масло – 1 ст.л.

яблоко – 1 большое

сахар и корица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбить яйцо с солью и ванильным сахаром.

2. Добавить 1/3 молока, перемешать, всыпать муку, затем влить остальное молоко.

3. Добавить растительное масло – тесто готово.

4. Яблоко очистить и нарезать мелкими кусочками.

5. Вылить тесто в форму примерно 20×30 см (половина стандартного противня), сверху выложить яблоки.

6. Выпекать при 180 °C 20 мин, посыпать смесью сахара и корицы и выпекать еще 5 мин.

8. Достать, пока корж эластичный, разрезать и свернуть рулетиками.

