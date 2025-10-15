Вкусные блины, которые не нужно жарить: делимся элементарным рецептом
Ароматные тонкие блины можно приготовить даже без сковородки. для того, чтобы сэкономить время, воспользуйтесь простым рецептом, для которого тесто нужно запечь, а уже потом сформировать из него изделия, завернув начинку. Так будет значительно проще.
Идея приготовления вкусных блинов без жарки опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya pins) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 200 мл.
- мука – 80 г (любая на ваш вкус)
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль – щепотка
- масло – 1 ст.л.
- яблоко – 1 большое
- сахар и корица – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбить яйцо с солью и ванильным сахаром.
2. Добавить 1/3 молока, перемешать, всыпать муку, затем влить остальное молоко.
3. Добавить растительное масло – тесто готово.
4. Яблоко очистить и нарезать мелкими кусочками.
5. Вылить тесто в форму примерно 20×30 см (половина стандартного противня), сверху выложить яблоки.
6. Выпекать при 180 °C 20 мин, посыпать смесью сахара и корицы и выпекать еще 5 мин.
8. Достать, пока корж эластичный, разрезать и свернуть рулетиками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: