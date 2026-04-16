Легкие овощные блюда с мясом – отличное решение для сбалансированного обеда. Кабачок добавляет нежности и сочности, а куриное филе делает блюдо питательным. Такие котлеты готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и всегда получаются удачными. Они хорошо сочетаются как горячими, так и теплыми, поэтому подходят для ежедневного меню.

Идея приготовления вкусных кабачковых котлет опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

кабачок – 1 шт.

лук – 1 шт.

сыр твердый – 100 г

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

соль – по вкусу

перец молотый – щепотка

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Измельчить куриное филе вместе с кабачком и луком до состояния фарша или очень мелкой массы.

2. Добавить натертый сыр, яйцо, соль, перец и муку, тщательно перемешать до однородности.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.

4. Выкладывать котлеты ложкой на сковороду, формируя небольшие порции.

5. Обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

6. Подать котлеты горячими, по желанию дополнив любимым соусом или гарниром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: