Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
153
Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

Легкие овощные блюда с мясом – отличное решение для сбалансированного обеда. Кабачок добавляет нежности и сочности, а куриное филе делает блюдо питательным. Такие котлеты готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и всегда получаются удачными. Они хорошо сочетаются как горячими, так и теплыми, поэтому подходят для ежедневного меню.

Идея приготовления вкусных кабачковых котлет опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • кабачок – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • перец молотый – щепотка
  • масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

1. Измельчить куриное филе вместе с кабачком и луком до состояния фарша или очень мелкой массы.

2. Добавить натертый сыр, яйцо, соль, перец и муку, тщательно перемешать до однородности.

Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.

4. Выкладывать котлеты ложкой на сковороду, формируя небольшие порции.

Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

5. Обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед

6. Подать котлеты горячими, по желанию дополнив любимым соусом или гарниром.

