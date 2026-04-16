Вкусные домашние котлеты из кабачка: можно приготовить на обед
Легкие овощные блюда с мясом – отличное решение для сбалансированного обеда. Кабачок добавляет нежности и сочности, а куриное филе делает блюдо питательным. Такие котлеты готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и всегда получаются удачными. Они хорошо сочетаются как горячими, так и теплыми, поэтому подходят для ежедневного меню.
Идея приготовления вкусных кабачковых котлет опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец молотый – щепотка
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Измельчить куриное филе вместе с кабачком и луком до состояния фарша или очень мелкой массы.
2. Добавить натертый сыр, яйцо, соль, перец и муку, тщательно перемешать до однородности.
3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.
4. Выкладывать котлеты ложкой на сковороду, формируя небольшие порции.
5. Обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
6. Подать котлеты горячими, по желанию дополнив любимым соусом или гарниром.
