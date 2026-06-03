Иногда для вкусного завтрака не нужно много времени или сложных ингредиентов. Домашние пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся очень быстро, а получаются нежными, ароматными и сытными. Такое блюдо прекрасно подходит как для утреннего приема пищи, так и для легкого перекуса в течение дня. К тому же все продукты для рецепта обычно есть под рукой.

Идея приготовления домашних пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

вареные яйца – 2 шт.

сырое яйцо – 1 шт.

твердый сыр – 60 г

зеленый лук – 30 г

рисовая мука – 10 г

соль – щепотка

разрыхлитель – щепотка по желанию

масло – для обжарки для обжаривания

Способ приготовления:

1. Вареные яйца натрите на терке или мелко порубите ножом. Сыр также натрите на мелкой терке.

2. Зеленый лук тщательно промойте и мелко нарежьте.

3. В глубокой миске смешайте вареные яйца, сыр, зеленый лук и сырое яйцо. Добавьте рисовую муку, соль и по желанию небольшое количество разрыхлителя.

4. Перемешайте массу до однородной консистенции. Она должна хорошо держать форму.

5. Из полученной смеси сформируйте небольшие пирожки одинакового размера.

6. Разогрейте сковородку с минимальным количеством масла. Выложите заготовки и обжаривайте под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки с одной стороны.

7. Затем осторожно переверните пирожки и доведите до готовности с другой стороны.

8. Готовое блюдо подавайте горячим со сметаной, свежими овощами или легким овощным салатом.

9. Такие домашние пирожки с яйцом и зеленым луком станут отличной альтернативой привычным бутербродам или омлету. Простой рецепт, доступные ингредиенты и насыщенный вкус делают это блюдо удачным выбором для ежедневного меню.

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