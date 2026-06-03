Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Иногда для вкусного завтрака не нужно много времени или сложных ингредиентов. Домашние пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся очень быстро, а получаются нежными, ароматными и сытными. Такое блюдо прекрасно подходит как для утреннего приема пищи, так и для легкого перекуса в течение дня. К тому же все продукты для рецепта обычно есть под рукой.

Идея приготовления домашних пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 2 шт.
  • сырое яйцо – 1 шт.
  • твердый сыр – 60 г
  • зеленый лук – 30 г
  • рисовая мука – 10 г
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – щепотка по желанию
  • масло – для обжарки для обжаривания

Способ приготовления:

Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить

1. Вареные яйца натрите на терке или мелко порубите ножом. Сыр также натрите на мелкой терке.

2. Зеленый лук тщательно промойте и мелко нарежьте.

Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить

3. В глубокой миске смешайте вареные яйца, сыр, зеленый лук и сырое яйцо. Добавьте рисовую муку, соль и по желанию небольшое количество разрыхлителя.

4. Перемешайте массу до однородной консистенции. Она должна хорошо держать форму.

Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить

5. Из полученной смеси сформируйте небольшие пирожки одинакового размера.

6. Разогрейте сковородку с минимальным количеством масла. Выложите заготовки и обжаривайте под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки с одной стороны.

7. Затем осторожно переверните пирожки и доведите до готовности с другой стороны.

Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить

8. Готовое блюдо подавайте горячим со сметаной, свежими овощами или легким овощным салатом.

9. Такие домашние пирожки с яйцом и зеленым луком станут отличной альтернативой привычным бутербродам или омлету. Простой рецепт, доступные ингредиенты и насыщенный вкус делают это блюдо удачным выбором для ежедневного меню.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты