Вкусные домашние пирожки с яйцом и зеленым луком: как приготовить
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Иногда для вкусного завтрака не нужно много времени или сложных ингредиентов. Домашние пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся очень быстро, а получаются нежными, ароматными и сытными. Такое блюдо прекрасно подходит как для утреннего приема пищи, так и для легкого перекуса в течение дня. К тому же все продукты для рецепта обычно есть под рукой.
Идея приготовления домашних пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 2 шт.
- сырое яйцо – 1 шт.
- твердый сыр – 60 г
- зеленый лук – 30 г
- рисовая мука – 10 г
- соль – щепотка
- разрыхлитель – щепотка по желанию
- масло – для обжарки для обжаривания
Способ приготовления:
1. Вареные яйца натрите на терке или мелко порубите ножом. Сыр также натрите на мелкой терке.
2. Зеленый лук тщательно промойте и мелко нарежьте.
3. В глубокой миске смешайте вареные яйца, сыр, зеленый лук и сырое яйцо. Добавьте рисовую муку, соль и по желанию небольшое количество разрыхлителя.
4. Перемешайте массу до однородной консистенции. Она должна хорошо держать форму.
5. Из полученной смеси сформируйте небольшие пирожки одинакового размера.
6. Разогрейте сковородку с минимальным количеством масла. Выложите заготовки и обжаривайте под крышкой на небольшом огне до золотистой корочки с одной стороны.
7. Затем осторожно переверните пирожки и доведите до готовности с другой стороны.
8. Готовое блюдо подавайте горячим со сметаной, свежими овощами или легким овощным салатом.
9. Такие домашние пирожки с яйцом и зеленым луком станут отличной альтернативой привычным бутербродам или омлету. Простой рецепт, доступные ингредиенты и насыщенный вкус делают это блюдо удачным выбором для ежедневного меню.
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