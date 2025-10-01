Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся самым простым рецептом теста
Домашние рогалики – один из самых простых десертов к чаю. Для такой выпечки идеально подходит домашнее повидло, которое точно есть на каждой кухне. Главное – сделать рыхлое и эластичное тесто.
Идея приготовления вкусных домашних рогаликов опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- маргарин или сливочное масло – 200 г
- сметана – 200 г
- сахар – 100 г
- мука – 500 г
- сода – 1/2 ч.л.
- уксус – 1 ч.л.
- джем, повидло, мак, сгущенное молоко или шоколад
Способ приготовления:
1. Маргарин или сливочное масло растопить.
2. Влить в глубокую миску. Добавить сметану и перемешать.
3. Далее добавить соду гашеную оцетом, перемешать и добавить сахар, снова перемешать.
4. Добавить муку 1/2 часть и перемешать венчиком.
5. Далее добавить остальную муку, вмешать ложкой, а затем вымешать на поверхности присыпанной мукой несколько минут. Тесто должно получиться эластичное и не липнуть к рукам.
6. Разделить на 5 равных частей примерно весом по 200 грамм.
7. Каждый кусочек раскатать в круг толщиной 1-2 мм и разделить на 8 равных частей.
8. На каждый треугольник выложить начинку, завернуть.
9. Каждую заготовку окунуть в сахар и выложить на противень устланный пергаментом.
10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут (ориентироваться на собственную духовку).
11. Вынуть рогалики горячими из духовки и переложить на тарелку.
