Домашние рогалики – один из самых простых десертов к чаю. Для такой выпечки идеально подходит домашнее повидло, которое точно есть на каждой кухне. Главное – сделать рыхлое и эластичное тесто.

Видео дня

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

маргарин или сливочное масло – 200 г

сметана – 200 г

сахар – 100 г

мука – 500 г

сода – 1/2 ч.л.

уксус – 1 ч.л.

джем, повидло, мак, сгущенное молоко или шоколад

Способ приготовления:

1. Маргарин или сливочное масло растопить.

2. Влить в глубокую миску. Добавить сметану и перемешать.

3. Далее добавить соду гашеную оцетом, перемешать и добавить сахар, снова перемешать.

4. Добавить муку 1/2 часть и перемешать венчиком.

5. Далее добавить остальную муку, вмешать ложкой, а затем вымешать на поверхности присыпанной мукой несколько минут. Тесто должно получиться эластичное и не липнуть к рукам.

6. Разделить на 5 равных частей примерно весом по 200 грамм.

7. Каждый кусочек раскатать в круг толщиной 1-2 мм и разделить на 8 равных частей.

8. На каждый треугольник выложить начинку, завернуть.

9. Каждую заготовку окунуть в сахар и выложить на противень устланный пергаментом.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут (ориентироваться на собственную духовку).

11. Вынуть рогалики горячими из духовки и переложить на тарелку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: