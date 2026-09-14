Вкусные домашние рогалики к чаю: на чем приготовить тесто

Домашние рогалики отлично подходят для тех случаев, когда хочется приготовить что-нибудь простое к чаю. Для теста понадобится всего несколько доступных продуктов, а начинку можно выбрать по своему вкусу. Один из удачных вариантов – вишни, которые придают выпечке приятную кислинку.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

сало – 200 г

сметана – 200 г

мука – примерно 400-450 г

вишни – для начинки

сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

1. Свиной жир нужно заранее достать из холодильника, чтобы он размягчился. Перетереть его с частью муки, затем добавить сметану и перемешать.

2. Постепенно всыпать оставшуюся муку и замесить мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам, поэтому лучше не добавлять всю муку сразу.

3. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник как минимум на 2-3 часа. Если есть возможность, оставить его охлаждаться на ночь.

4. Охлажденное тесто разделить на три примерно равные части. Каждую часть тонко раскатать в форме круга, после чего разрезать на треугольники.

5. На широкую часть каждого кусочка выложить немного вишневой начинки. Не стоит класть ее слишком много, чтобы во время выпечки начинка не вытекала.

6. Каждый треугольник скрутить от широкого края к узкому, формируя рогалик. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.

7. Выпекать рогалики в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Ориентироваться нужно на легкий румяный цвет выпечки.

8. Готовые рогалики оставить остыть, а затем щедро посыпать сахарной пудрой. Подавать их можно сразу к чаю или кофе.

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