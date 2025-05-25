Вкусные кабачковые оладьи без масла: как приготовить в духовке
Кабачковые оладьи – одно из самых популярных блюд весенне-летнего периода. Чаще всего их жарят на сковородке. Но для того, чтобы блюдо не было таким жирным, можно запечь в духовке.
Идея приготовления кабачковых оладий в духовке опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. Очень вкусно подавать с нежным йогуртовым соусом.
Ингредиенты:
- кабачок – 500 г
- средняя морковь – 1 шт.
- твердый сыр – 40 г
- яйца – 1 шт.
- соль, перец, любимые специи (я добавляла сушеный чеснок и сушеные томаты)
Для подачи:
- натуральный йогурт без сахара
- свежий огурец
- немного укропа
- яйцо пашот
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Дать овощам постоять 10-15 минут, чтобы пустили сок, и хорошо отжать.
3. Добавить яйцо, натертый сыр, специи – перемешать.
4. Сформировать оладьи кольцами на силиконизированном пергаменте.
5. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
6. Для соуса смешать натертый на очень мелкой терке огурец, соль, немного укропа и йогурт.
7. Подавать с любимыми дополнениями.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: