Кабачковые оладьи – одно из самых популярных блюд весенне-летнего периода. Чаще всего их жарят на сковородке. Но для того, чтобы блюдо не было таким жирным, можно запечь в духовке.

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Идея приготовления кабачковых оладий в духовке опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. Очень вкусно подавать с нежным йогуртовым соусом.

Ингредиенты:

кабачок – 500 г

средняя морковь – 1 шт.

твердый сыр – 40 г

яйца – 1 шт.

соль, перец, любимые специи (я добавляла сушеный чеснок и сушеные томаты)

Для подачи:

натуральный йогурт без сахара

свежий огурец

немного укропа

яйцо пашот

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Дать овощам постоять 10-15 минут, чтобы пустили сок, и хорошо отжать.

3. Добавить яйцо, натертый сыр, специи – перемешать.

4. Сформировать оладьи кольцами на силиконизированном пергаменте.

5. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.

6. Для соуса смешать натертый на очень мелкой терке огурец, соль, немного укропа и йогурт.

7. Подавать с любимыми дополнениями.

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