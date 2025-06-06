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Вкусные кабачковые оладьи на ужин: готовятся за считанные минуты
Из кабачков можно приготовить очень вкусные оладьи на ужин. Именно сейчас такое блюдо особенно актуальное, пока продолжается сезон сочного и универсального овоща. Для удачного вкуса добавьте в тесто много натертого сыра, а также любимые специи.
Идея приготовления вкусных кабачковых оладий на ужин опубликована на кулинарной странице lamer.ua в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- твердый сыр – 50 г
- мука – 2-3 ст.л.
- крем-сыр – 1 ст.л.
- любимые специи
- соль
- масло ГХИ для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке.
2. Хорошо отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйцо, тертый сыр, муку, крем-сыр и специи.
4. Приправить солью.
5. Замешать густое тесто.
6. Разогреть масло ГХИ на сковороде и жарить оладьи с двух сторон до румяной корочки.
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