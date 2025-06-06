Из кабачков можно приготовить очень вкусные оладьи на ужин. Именно сейчас такое блюдо особенно актуальное, пока продолжается сезон сочного и универсального овоща. Для удачного вкуса добавьте в тесто много натертого сыра, а также любимые специи.

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Идея приготовления вкусных кабачковых оладий на ужин опубликована на кулинарной странице lamer.ua в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

мука – 2-3 ст.л.

крем-сыр – 1 ст.л.

любимые специи

соль

масло ГХИ для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке.

2. Хорошо отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйцо, тертый сыр, муку, крем-сыр и специи.

4. Приправить солью.

5. Замешать густое тесто.

6. Разогреть масло ГХИ на сковороде и жарить оладьи с двух сторон до румяной корочки.

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