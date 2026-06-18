Вкусные кабачковые рулетики с куриным филе: готовятся в духовке
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Когда хочется приготовить что-то легкое, но в то же время сытное, стоит обратить внимание на рулетики из кабачков с куриным филе. Это блюдо прекрасно подходит для любого приема пищи, ведь в нем сочетаются нежные овощи, сочное мясо и ароматный соус. Рулетики легко готовятся из доступных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков. К тому же запекание в духовке делает блюдо особенно нежным и насыщенным по вкусу.
Идея приготовления вкусных рулетиков из кабачков с куриным филе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- зеленый лук – 50 г
- укроп – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
Для соуса
- вода – 200 мл
- сметана – 1 ст.л.
- кетчуп – 1 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте длинными тонкими ломтиками. Слегка посолите и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягче и легко сворачивались.
2. Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша.
3. В куриный фарш добавьте мелко нарезанный зеленый лук, укроп, соль, перец и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте массу до однородности.
4. На край каждого ломтика кабачка выложите небольшое количество начинки и аккуратно сверните в рулет.
5. Выложите все рулетики в форму для запекания плотно друг к другу.
6. Для соуса смешайте воду, сметану, кетчуп, соль и сахар. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
7. Полейте рулетики приготовленным соусом.
8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 40 минут до готовности мяса и мягкости кабачков.
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