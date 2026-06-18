Когда хочется приготовить что-то легкое, но в то же время сытное, стоит обратить внимание на рулетики из кабачков с куриным филе. Это блюдо прекрасно подходит для любого приема пищи, ведь в нем сочетаются нежные овощи, сочное мясо и ароматный соус. Рулетики легко готовятся из доступных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков. К тому же запекание в духовке делает блюдо особенно нежным и насыщенным по вкусу.

Идея приготовления вкусных рулетиков из кабачков с куриным филе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

куриное филе – 1 шт.

зеленый лук – 50 г

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Для соуса

вода – 200 мл

сметана – 1 ст.л.

кетчуп – 1 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте длинными тонкими ломтиками. Слегка посолите и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягче и легко сворачивались.

2. Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша.

3. В куриный фарш добавьте мелко нарезанный зеленый лук, укроп, соль, перец и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте массу до однородности.

4. На край каждого ломтика кабачка выложите небольшое количество начинки и аккуратно сверните в рулет.

5. Выложите все рулетики в форму для запекания плотно друг к другу.

6. Для соуса смешайте воду, сметану, кетчуп, соль и сахар. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

7. Полейте рулетики приготовленным соусом.

8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 40 минут до готовности мяса и мягкости кабачков.

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