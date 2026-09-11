Вкусные кабачковые вафли с сыром: готовятся очень просто
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Вафли из кабачка с сыром станут простым вариантом для завтрака, перекуса или легкого ужина. Для теста понадобятся лишь кабачок, яйцо, мука, сыр и несколько основных специй. Главное при приготовлении – хорошо отжать лишнюю жидкость из кабачка, тогда вафли лучше будут держать форму и приобретут румяную корочку.
Идея приготовления хрустящих кабачковых вафель опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- твёрдый сыр – 30 г
- мука – 40 г
- чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нужно натереть на терке, после чего хорошо отжать из него жидкость. Это важный этап, поскольку овощ содержит много влаги, которая может сделать тесто слишком жидким.
2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, муку и натертый на терке твердый сыр.
3. Чеснок измельчите и также добавьте в смесь. Посолите, приправьте специями и перемешайте все ингредиенты до однородности.
4. После перемешивания массу нужно еще раз слегка отжать, если в ней осталось много жидкости. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы его можно было выкладывать в вафельницу.
5. Разогрейте вафельницу и выложите в неё кабачковое тесто.
6. Выпекайте вафли до появления золотистой корочки и готовности. Подавайте их горячими или теплыми.
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