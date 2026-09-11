Вафли из кабачка с сыром станут простым вариантом для завтрака, перекуса или легкого ужина. Для теста понадобятся лишь кабачок, яйцо, мука, сыр и несколько основных специй. Главное при приготовлении – хорошо отжать лишнюю жидкость из кабачка, тогда вафли лучше будут держать форму и приобретут румяную корочку.

Идея приготовления хрустящих кабачковых вафель опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 300 г

яйцо – 1 шт.

твёрдый сыр – 30 г

мука – 40 г

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нужно натереть на терке, после чего хорошо отжать из него жидкость. Это важный этап, поскольку овощ содержит много влаги, которая может сделать тесто слишком жидким.

2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, муку и натертый на терке твердый сыр.

3. Чеснок измельчите и также добавьте в смесь. Посолите, приправьте специями и перемешайте все ингредиенты до однородности.

4. После перемешивания массу нужно еще раз слегка отжать, если в ней осталось много жидкости. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы его можно было выкладывать в вафельницу.

5. Разогрейте вафельницу и выложите в неё кабачковое тесто.

6. Выпекайте вафли до появления золотистой корочки и готовности. Подавайте их горячими или теплыми.

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