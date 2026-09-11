Вкусные кабачковые вафли с сыром: готовятся очень просто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
387
Вкусные кабачковые вафли с сыром
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Вафли из кабачка с сыром станут простым вариантом для завтрака, перекуса или легкого ужина. Для теста понадобятся лишь кабачок, яйцо, мука, сыр и несколько основных специй. Главное при приготовлении – хорошо отжать лишнюю жидкость из кабачка, тогда вафли лучше будут держать форму и приобретут румяную корочку.

Идея приготовления хрустящих кабачковых вафель опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Рецепт хрустящих кабачковых вафель

Ингредиенты:

  • кабачки – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • твёрдый сыр – 30 г
  • мука – 40 г
  • чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Готовим кабачковое тесто

1. Кабачок нужно натереть на терке, после чего хорошо отжать из него жидкость. Это важный этап, поскольку овощ содержит много влаги, которая может сделать тесто слишком жидким.

2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, муку и натертый на терке твердый сыр.

Выкладываем тесто в вафельницу

3. Чеснок измельчите и также добавьте в смесь. Посолите, приправьте специями и перемешайте все ингредиенты до однородности.

Готовим соус

4. После перемешивания массу нужно еще раз слегка отжать, если в ней осталось много жидкости. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы его можно было выкладывать в вафельницу.

5. Разогрейте вафельницу и выложите в неё кабачковое тесто.

Добавляем к вафлям соус

6. Выпекайте вафли до появления золотистой корочки и готовности. Подавайте их горячими или теплыми.

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