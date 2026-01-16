Вкусные конвертики из лаваша на перекус: внутрь добавьте много сыра

Конвертики из лаваша – очень простой и сытный перекус, который вы приготовите за считанные минуты. Для начинки используйте много разного сыра, а также зелень. Сформированные изделия нужно просто пожарить на сковородке или запечь в духовке.

Идея приготовления ленивых конвертиков из лаваша опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • творог 200-250 г кисломолочного сыра
  • моцарелла 120 г
  • специи, зелень
  • 1-2 ст.л. сметаны (можно заменить на греческий йогурт)
  • яйца для обжаривания – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Для начинки соединить творог, натертую моцареллу, зелень, специи, сметану.

2. Все тщательно перемешать.

3. Лаваш нарезать на полоски шириной 10-12 см.

4. На край выложить начинку и сформировать конвертики.

5. Готовые конвертики окунуть во взбитые яйца и обжарить до румяной корочки.

6. Также их можно обжарить без яйца или запечь. Если будете запекать, смажьте сверху взбитым яйцом и в духовку на 180-190°С на 12-15 минут.

