Луковые оладьи – простое блюдо, которое может приятно удивить вкусом. Они готовятся из доступных ингредиентов и не требуют сложных кулинарных навыков. Благодаря дрожжевому тесту получаются пышными и мягкими внутри. Такой вариант прекрасно подходит для быстрого перекуса или ужина. Попробуйте приготовить – результат вас не разочарует.

Идея приготовления быстрых луковых оладий опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

вода теплая – 300 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч. л.

дрожжи сухие – 7 г

мука – 200-250 г муки

Способ приготовления:

1. Налейте в миску теплую воду, добавьте сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешайте до растворения.

2. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться густым, примерно как сметана.

3. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось.

4. Лук мелко нарежьте и добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте и оставьте еще на 20-30 минут для повторного подъема.

5. После этого тесто не перемешивайте. Смачивайте ложку в воде, набирайте порции теста и выкладывайте на разогретую сковородку с маслом.

6. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

7. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

