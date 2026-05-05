Вкусные луковые оладьи: разлетаются за считанные минуты
Луковые оладьи – простое блюдо, которое может приятно удивить вкусом. Они готовятся из доступных ингредиентов и не требуют сложных кулинарных навыков. Благодаря дрожжевому тесту получаются пышными и мягкими внутри. Такой вариант прекрасно подходит для быстрого перекуса или ужина. Попробуйте приготовить – результат вас не разочарует.
Идея приготовления быстрых луковых оладий опубликована на странице фудблогера galina.sirotyk в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- вода теплая – 300 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч. л.
- дрожжи сухие – 7 г
- мука – 200-250 г муки
Способ приготовления:
1. Налейте в миску теплую воду, добавьте сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешайте до растворения.
2. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться густым, примерно как сметана.
3. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось.
4. Лук мелко нарежьте и добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте и оставьте еще на 20-30 минут для повторного подъема.
5. После этого тесто не перемешивайте. Смачивайте ложку в воде, набирайте порции теста и выкладывайте на разогретую сковородку с маслом.
6. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
7. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.
