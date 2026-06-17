Маринованные помидоры с зеленью и чесноком – одна из самых популярных летних закусок, которую легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Для этого рецепта не нужен уксус, ведь овощи приобретают характерный вкус благодаря естественному процессу маринования. Помидоры получаются сочными, ароматными и прекрасно дополняют мясные блюда, картофель или домашние обеды. Такая закуска готовится за несколько минут, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом.

Идея приготовления вкусных квашеных помидоров с чесноком и зеленью опубликована на странице фудблогерши olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг.

укроп – небольшой пучок

петрушка – небольшой пучок

чеснок – 8 зубчиков

соль – 1 ст.л.

сахар – 1/4-1/3 ст.л.

чёрный молотый перец – по вкусу

болгарский перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры и сделайте на каждом надрез, не разрезая овощ до конца. Помидоры должны открываться как книжечка.

2. Мелко нарежьте укроп и петрушку. Добавьте к зелени соль, сахар, черный молотый перец и натертый или пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте начинку.

3. Наполните каждый помидор приготовленной смесью из зелени и чеснока, плотно укладывая её внутрь надреза.

4. Переложите фаршированные помидоры в контейнер или другую удобную посуду. По желанию сверху можно добавить нарезанный соломкой болгарский перец и остатки зелени.

5. Накройте помидоры тарелкой или крышкой меньшего размера и положите сверху небольшой груз.

6. Оставьте овощи при комнатной температуре на 3–4 дня. За это время они постепенно заквасятся и приобретут характерный вкус.

7. По окончании маринования переложите помидоры в банку. Образовавшийся рассол также перелейте в банку, чтобы овощи были полностью им покрыты.

8. Храните готовую закуску в холодильнике.

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