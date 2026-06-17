Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Маринованные помидоры с зеленью и чесноком – одна из самых популярных летних закусок, которую легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Для этого рецепта не нужен уксус, ведь овощи приобретают характерный вкус благодаря естественному процессу маринования. Помидоры получаются сочными, ароматными и прекрасно дополняют мясные блюда, картофель или домашние обеды. Такая закуска готовится за несколько минут, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом.

Идея приготовления вкусных квашеных помидоров с чесноком и зеленью опубликована на странице фудблогерши olgatomcak в Instagram.

Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг.
  • укроп – небольшой пучок
  • петрушка – небольшой пучок
  • чеснок – 8 зубчиков
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1/4-1/3 ст.л.
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • болгарский перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры и сделайте на каждом надрез, не разрезая овощ до конца. Помидоры должны открываться как книжечка.

2. Мелко нарежьте укроп и петрушку. Добавьте к зелени соль, сахар, черный молотый перец и натертый или пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте начинку.

Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса

3. Наполните каждый помидор приготовленной смесью из зелени и чеснока, плотно укладывая её внутрь надреза.

Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса

4. Переложите фаршированные помидоры в контейнер или другую удобную посуду. По желанию сверху можно добавить нарезанный соломкой болгарский перец и остатки зелени.

Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса

5. Накройте помидоры тарелкой или крышкой меньшего размера и положите сверху небольшой груз.

6. Оставьте овощи при комнатной температуре на 3–4 дня. За это время они постепенно заквасятся и приобретут характерный вкус.

Вкусные маринованные помидоры с чесноком и зеленью: готовятся без уксуса

7. По окончании маринования переложите помидоры в банку. Образовавшийся рассол также перелейте в банку, чтобы овощи были полностью им покрыты.

8. Храните готовую закуску в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты