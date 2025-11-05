Осень – это лучшая пора, чтобы готовить блюда из тыквы. Она придает выпечке приятный цвет, нежную текстуру и легкую сладость. Если вы хотите приготовить что-то быстрое, домашнее и вкусное, попробуйте оладьи с тыквой и творогом. Они получаются мягкими, ароматными и золотистыми, а благодаря творогу имеют нежный сливочный вкус. Такие оладьи прекрасно сочетаются и теплыми, и холодными – с медом, сметаной или любимым соусом.

Идея приготовления вкусных оладий с тыквой и сыром опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 250 г (вес с кожурой)

творог (5%) – 350 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 50 г

мука – 3-4 ст.л.

корица – 1/3 ч.л. (по желанию)

соль – щепотка

ванилин – щепотка

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Тыкву очистите от семян, нарежьте кусочками и запеките в микроволновке (5-7 минут) или в духовке до мягкости. Остудите и отделите мякоть.

2. В миске соедините творог, яйцо, сахар, соль, мякоть тыквы, ванилин и корицу. Добавьте 2 ст.л. муки и перемешайте. При необходимости добавьте еще немного, чтобы тесто было густым, но не слишком плотным.

3. Измельчите массу блендером до однородности.

4. На сковороду налейте немного масла и разогрейте его на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

5. Готовые оладьи выложите на пергамент и запекайте еще 10 минут в духовке при 180°C, чтобы они стали особенно нежными внутри.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: