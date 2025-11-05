Вкусные печеночные оладьи, которые понравятся всем: что сделать, чтобы мясо не горчило

Печеночные оладьи – это блюдо, которое стоит приготовить хотя бы раз. Они получаются мягкими, нежными и сытными, если знать несколько простых правил. Важно правильно подготовить печень, чтобы она не имела горечи и оставалась сочной после жарки. Такой вариант отлично подойдет для обеда или сытного ужина, а готовится блюдо без лишних хлопот и из доступных продуктов.

Идея приготовления вкусных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 4 ст.л.
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для тушения:

  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • сметана – 500 г
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала печень промойте, очистите от пленок и замочите в молоке на 20-30 минут – это поможет убрать возможную горечь.

2. Измельчите печень вместе с луком с помощью блендера до однородной консистенции.

3. Добавьте яйцо, муку, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте.

4. Жарьте оладьи на среднем огне по 1-1,5 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

5. Отдельно обжарьте лук полукольцами 3-4 минуты, добавьте натертую морковь и готовьте до мягкости.

6. Выложите в кастрюлю слой обжаренных овощей, далее оладьи, затем снова овощи.

7. Повторяйте, пока не используете все ингредиенты.

7. Залейте сметаной, при необходимости добавьте немного воды и тушите 15 минут под крышкой на слабом огне.

