Вкусные печеночные оладьи, которые понравятся всем: что сделать, чтобы мясо не горчило
Печеночные оладьи – это блюдо, которое стоит приготовить хотя бы раз. Они получаются мягкими, нежными и сытными, если знать несколько простых правил. Важно правильно подготовить печень, чтобы она не имела горечи и оставалась сочной после жарки. Такой вариант отлично подойдет для обеда или сытного ужина, а готовится блюдо без лишних хлопот и из доступных продуктов.
Идея приготовления вкусных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- печень – 500 г
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 4 ст.л.
- сушеный чеснок – по вкусу
- соль и перец – по вкусу
Ингредиенты для тушения:
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- сметана – 500 г
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала печень промойте, очистите от пленок и замочите в молоке на 20-30 минут – это поможет убрать возможную горечь.
2. Измельчите печень вместе с луком с помощью блендера до однородной консистенции.
3. Добавьте яйцо, муку, сушеный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте.
4. Жарьте оладьи на среднем огне по 1-1,5 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
5. Отдельно обжарьте лук полукольцами 3-4 минуты, добавьте натертую морковь и готовьте до мягкости.
6. Выложите в кастрюлю слой обжаренных овощей, далее оладьи, затем снова овощи.
7. Повторяйте, пока не используете все ингредиенты.
7. Залейте сметаной, при необходимости добавьте немного воды и тушите 15 минут под крышкой на слабом огне.
