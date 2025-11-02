Вкусные печеночные оладьи на сковородке: горчить не будут
Печеночные оладьи – это блюдо, которое никогда не теряет актуальности. Они получаются нежными, сочными и очень сытными. Главное – правильно подготовить печень, чтобы она не горчила, и придерживаться простых шагов в приготовлении. Такой вариант прекрасно подойдет как для быстрого ужина, так и для домашнего обеда. Блюдо не требует сложных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания.
Идея приготовления вкусных печеночных оладий на сковородке опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок
- яйцо – 1 шт.
- мука – 60 г
- соль, перец – по вкусу
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Печень тщательно промойте, обсушите и очистите от пленок.
2. Чтобы убрать возможную горчинку, можно на 15-20 минут залить ее холодным молоком, после чего еще раз промыть.
3. Далее нарежьте лук, морковь и зелень.
4. Положите печень в чашу блендера и измельчите до однородной массы.
5. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, подготовленные овощи и перемешайте. Тесто должно быть не слишком жидким – консистенции густой сметаны.
6. На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте массу ложкой, формируя оладьи.
7. Жарьте с обеих сторон по 2-3 минуты до румяной корочки.
8. Готовые печеночные оладьи можно подавать как горячими, так и холодными. Они прекрасно сочетаются со сметаной, овощами или легким соусом.
