Печеночные оладьи – это блюдо, которое никогда не теряет актуальности. Они получаются нежными, сочными и очень сытными. Главное – правильно подготовить печень, чтобы она не горчила, и придерживаться простых шагов в приготовлении. Такой вариант прекрасно подойдет как для быстрого ужина, так и для домашнего обеда. Блюдо не требует сложных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания.

Идея приготовления вкусных печеночных оладий на сковородке опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок

яйцо – 1 шт.

мука – 60 г

соль, перец – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Печень тщательно промойте, обсушите и очистите от пленок.

2. Чтобы убрать возможную горчинку, можно на 15-20 минут залить ее холодным молоком, после чего еще раз промыть.

3. Далее нарежьте лук, морковь и зелень.

4. Положите печень в чашу блендера и измельчите до однородной массы.

5. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, подготовленные овощи и перемешайте. Тесто должно быть не слишком жидким – консистенции густой сметаны.

6. На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте массу ложкой, формируя оладьи.

7. Жарьте с обеих сторон по 2-3 минуты до румяной корочки.

8. Готовые печеночные оладьи можно подавать как горячими, так и холодными. Они прекрасно сочетаются со сметаной, овощами или легким соусом.

