Вкусные помидоры с горчицей на зиму: простой рецепт ароматной консервации
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Помидоры с горчицей остаются одной из самых популярных домашних зимних заготовок. Они получаются ароматными, с легкой пряной ноткой и хорошо сочетаются с картофелем, мясными блюдами и кашами. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет даже тех, кто каждый год экспериментирует с консервированием. Если ищете проверенный способ заготовить помидоры на холодный сезон, этот вариант точно стоит сохранить.
Идея приготовления помидоров с горчицей на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.
Ингредиенты на одну банку объемом 1–1,5 литра:
- помидоры – столько, сколько поместится в банку
- петрушка – 2 веточки
- укроп – 2 веточки
- лук репчатый – 2 кольца
- лавровый лист – 1 шт.
- горчичные зерна – 1/2 ч.л.
- чёрный перец горошком – 4-5 шт.
- душистый перец горошком – 2-3 шт.
Для маринада на 1 литр воды:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 4 ст.л.
- уксус 9% – 4 ст.л. (60 мл.)
Способ приготовления:
1. Для начала подготовьте банки: их нужно тщательно вымыть и простерилизовать любым удобным способом. Крышки также следует обдать кипятком.
2. На дно каждой банки выложите зелень, кольца лука, лавровый лист, зерна горчицы и перец. Именно горчица придает помидорам особый вкус и делает маринад более насыщенным.
3. Помидоры хорошо вымойте и плотно уложите в банки. Для этого рецепта лучше всего подходят небольшие плотные плоды, которые не растрескиваются при заливке.
4. Залейте банки кипятком, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут. После этого слейте воду в кастрюлю – она станет основой для маринада.
5. Добавьте в воду соль и сахар, доведите до кипения. Когда маринад закипит, влейте уксус и сразу снимите кастрюлю с огня.
6. Горячим маринадом залейте помидоры до самого верха и герметично закатайте банки. Переверните их вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного остывания.
7. После этого консервы можно перенести в кладовую или погреб для хранения.
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