Вкусные рубленые котлеты из куриной печени: понравятся всем
Котлеты из куриной печени – это блюдо, которое может стать отличной альтернативой классическим мясным котлетам. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а готовятся быстро и без лишних усилий. Такой рецепт понравится тем, кто любит простую домашнюю кухню, но хочет попробовать что-то новое. Благодаря сочетанию печени с овощами и специями блюдо приобретает насыщенный вкус и аппетитную текстуру.
Идея приготовления вкусных печеночных котлет опубликована на странице фудблогера viktoriia chui в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и слегка обжарьте на сковороде до мягкости.
2. Куриную печень промойте и нарежьте небольшими кусочками.
3. В глубокой миске смешайте печень с обжаренными овощами.
4. Добавьте яйцо, сметану, муку, соль и перец.
5. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
6. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте ложкой небольшие порции смеси и жарьте котлеты на среднем огне под крышкой. Готовьте с обеих сторон до румяной корочки.
7. Готовые рубленые котлеты из куриной печени получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Их можно подавать с картофельным пюре, гречкой или свежими овощами.
