Котлеты из куриной печени – это блюдо, которое может стать отличной альтернативой классическим мясным котлетам. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а готовятся быстро и без лишних усилий. Такой рецепт понравится тем, кто любит простую домашнюю кухню, но хочет попробовать что-то новое. Благодаря сочетанию печени с овощами и специями блюдо приобретает насыщенный вкус и аппетитную текстуру.

Идея приготовления вкусных печеночных котлет опубликована на странице фудблогера viktoriia chui в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и слегка обжарьте на сковороде до мягкости.

2. Куриную печень промойте и нарежьте небольшими кусочками.

3. В глубокой миске смешайте печень с обжаренными овощами.

4. Добавьте яйцо, сметану, муку, соль и перец.

5. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.

6. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте ложкой небольшие порции смеси и жарьте котлеты на среднем огне под крышкой. Готовьте с обеих сторон до румяной корочки.

7. Готовые рубленые котлеты из куриной печени получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Их можно подавать с картофельным пюре, гречкой или свежими овощами.

