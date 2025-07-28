Вкусные рулетики из баклажанов: на каждый день и для праздничного стола
Баклажаны – питательный сезонный овощ, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Это могут быть разнообразные запеканки, консервация, а также вкусные рулетики с начинкой. Для такой закуски вам понадобится минимум времени и ингредиентов.
Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице фудблогера marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 700 г
- паста томатная (или тертые помидоры) – 400 г
- сыр сливочный – 100 г
- зелень (или соус песто) – 50 г
- сыр моцарелла/пармезан – 80 г
- соль, любимые специи.
- оливковое масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрезать.
2. Выложить в форму для запекания.
3. Посолить, поперчить, смазать растительным маслом.
4. Отправить в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
5. Для начинки смешать сливочный сыр и зелень.
6. В форму вылить томатную пасту, добавить сушеные травы и оливковое масло.
7. Тщательно перемешать.
8. На готовые баклажаны выложить начинку, свернуть в рулетики.
9. Выложить сверху на томатную пасту.
10. Посыпать тертым сыром.
11. Отправить в духовку на 10-15 минут.
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