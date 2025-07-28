Баклажаны – питательный сезонный овощ, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Это могут быть разнообразные запеканки, консервация, а также вкусные рулетики с начинкой. Для такой закуски вам понадобится минимум времени и ингредиентов.

Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице фудблогера marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 700 г

паста томатная (или тертые помидоры) – 400 г

сыр сливочный – 100 г

зелень (или соус песто) – 50 г

сыр моцарелла/пармезан – 80 г

соль, любимые специи.

оливковое масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезать.

2. Выложить в форму для запекания.

3. Посолить, поперчить, смазать растительным маслом.

4. Отправить в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

5. Для начинки смешать сливочный сыр и зелень.

6. В форму вылить томатную пасту, добавить сушеные травы и оливковое масло.

7. Тщательно перемешать.

8. На готовые баклажаны выложить начинку, свернуть в рулетики.

9. Выложить сверху на томатную пасту.

10. Посыпать тертым сыром.

11. Отправить в духовку на 10-15 минут.

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