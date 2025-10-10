Соленые оладьи с сыром и яйцами – это быстрое и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, и прекрасно сочетаются как горячими, так и охлажденными. Такие оладьи можно подать вместо хлеба к супу или как самостоятельное блюдо на завтрак или перекус. Готовятся они из простых продуктов, которые есть на каждой кухне.

Идея приготовления вкусных соленых оладий из творога опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 350 г (сухой)

вареные яйца – 2 шт.

сырое яйцо – 1 шт.

твердый сыр (голландский или моцарелла для пиццы) – 100 г

зеленый лук – несколько побегов

мука – 2-3 ст.л.

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с сырым яйцом и взбейте блендером до однородности.

2. Добавьте измельченные вареные яйца, мелко нарезанный зеленый лук и натертый твердый сыр.

3. Перемешайте массу и постепенно введите муку, чтобы тесто стало более плотным, но не слишком густым.

4. Смоченными в воде руками сформируйте небольшие оладьи.

5. Обжарьте их на сковороде с разогретым маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Если предпочитаете менее жирные блюда – выложите оладьи на пергамент и запекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут, пока они не подрумянятся.

7. Подавайте с любимым соусом, сметаной или овощами.

