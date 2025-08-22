Вкусные стейки из капусты в духовке: добавьте любимый фарш и сочные помидоры
Из сочной домашней капусты можно приготовить очень вкусные стейки. Добавьте любимый фарш, томаты и соус. Всего несколько минут в духовке. и сытное блюдо для всей семьи готово.
Идея приготовления вкусных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста молодая
- фарш любой – 400 г
- лук натертый для фарша
- соль, перец – по вкусу
- масло – 50 г
- соль, паприка, черный перец, сухой чеснок к маслу
- помидоры – 2 шт.
- сыр твердый – 200 г
Ингредиенты для соуса:
- майонез
- сметана
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать на стейки толщиной в 2 сантиметра.
2. Затем смазать маслом с сухим чесноком, паприкой, перцем и солью.
3. На капусту выложить фарш со всеми специями, разрезать и прижать.
4. На фарш выложить нарезанный помидор.
5. Смазать соусом, отправить выпекаться при температуре 180 градусов 30 минут.
6. Достать стейки.
7. Выложить натертый сыр и поставить в духовку еще на 10 минут запекаться.
