Из сочной домашней капусты можно приготовить очень вкусные стейки. Добавьте любимый фарш, томаты и соус. Всего несколько минут в духовке. и сытное блюдо для всей семьи готово.

Идея приготовления вкусных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

капуста молодая

фарш любой – 400 г

лук натертый для фарша

соль, перец – по вкусу

масло – 50 г

соль, паприка, черный перец, сухой чеснок к маслу

помидоры – 2 шт.

сыр твердый – 200 г

Ингредиенты для соуса:

майонез

сметана

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать на стейки толщиной в 2 сантиметра.

2. Затем смазать маслом с сухим чесноком, паприкой, перцем и солью.

3. На капусту выложить фарш со всеми специями, разрезать и прижать.

4. На фарш выложить нарезанный помидор.

5. Смазать соусом, отправить выпекаться при температуре 180 градусов 30 минут.

6. Достать стейки.

7. Выложить натертый сыр и поставить в духовку еще на 10 минут запекаться.

