Вкусные творожные рогалики к чаю: готовятся элементарно
Творожные рогалики – одна из самых простых домашних выпечек, которая всегда получается удачной. Они имеют нежную текстуру внутри и легкую сахарную корочку снаружи. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а само тесто легко замешивается без сложных этапов. Такие рогалики прекрасно сочетаются с чаем, кофе или молоком. А еще их удобно готовить заранее, оставив тесто в холодильнике на ночь.
Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- сливочное масло – 150 г
- мука – 400 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- сахар – 100-150 г для обсыпкидробь соли 100-150 г для обсыпки
Способ приготовления:
1. Творог перетрите через сито, чтобы масса стала более однородной и нежной.
2. Добавьте ванильный сахар, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте.
3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто.
4. Готовое тесто заверните в пленку или накройте полотенцем и поставьте в холодильник минимум на два часа. Для более насыщенного вкуса можно оставить его охлаждаться на ночь.
5. Охлажденное тесто разделите на две части. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте каждую часть в круглый тонкий пласт.
6. Слегка присыпьте поверхность сахаром и аккуратно прокатайте скалкой, чтобы сахар немного втиснулся в тесто.
7. Разрежьте круг на 16 треугольников, как пиццу. Начиная с широкого края, сверните каждый кусочек в рогалик.
8. Дополнительно обваляйте рогалики в сахаре и выложите на противень, застеленный пергаментом.
9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.
10. Готовые рогалики немного охладите и подавайте к чаю или кофе.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: