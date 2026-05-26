Творожные рогалики – одна из самых простых домашних выпечек, которая всегда получается удачной. Они имеют нежную текстуру внутри и легкую сахарную корочку снаружи. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а само тесто легко замешивается без сложных этапов. Такие рогалики прекрасно сочетаются с чаем, кофе или молоком. А еще их удобно готовить заранее, оставив тесто в холодильнике на ночь.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 400 г

сливочное масло – 150 г

мука – 400 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

ванильный сахар – 2 ч.л.

сахар – 100-150 г для обсыпкидробь соли 100-150 г для обсыпки

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через сито, чтобы масса стала более однородной и нежной.

2. Добавьте ванильный сахар, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто.

4. Готовое тесто заверните в пленку или накройте полотенцем и поставьте в холодильник минимум на два часа. Для более насыщенного вкуса можно оставить его охлаждаться на ночь.

5. Охлажденное тесто разделите на две части. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте каждую часть в круглый тонкий пласт.

6. Слегка присыпьте поверхность сахаром и аккуратно прокатайте скалкой, чтобы сахар немного втиснулся в тесто.

7. Разрежьте круг на 16 треугольников, как пиццу. Начиная с широкого края, сверните каждый кусочек в рогалик.

8. Дополнительно обваляйте рогалики в сахаре и выложите на противень, застеленный пергаментом.

9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 20-25 минут до легкой золотистой корочки.

10. Готовые рогалики немного охладите и подавайте к чаю или кофе.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: