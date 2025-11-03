Вкусные тыквенные вафли для завтрака или перекуса: как приготовить
Осень – время, когда тыква становится главным ингредиентом многих блюд. И если вы ищете что-то легкое, ароматное и одновременно полезное, тыквенные вафли – отличный вариант. Они готовятся быстро, имеют нежную текстуру и приятный сладковатый вкус. Такие вафли можно подавать как завтрак, перекус или даже десерт к чаю.
Идея приготовления вкусных тыквенных вафель опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 400 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 100 г
- подсластитель или сахар – по вкусу
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мука – 80 г
Способ приготовления:
1. Сначала тыкву нужно запечь в духовке или отварить до мягкости.
2. Добавить молоко и яйца и взбить все в блендере до однородной массы.
3. К смеси всыпать разрыхлитель, подсластитель и муку – замесить гладкое тесто без комочков.
4. Готовое тесто выкладывают в вафельницу и выпекают до золотистой корочки. Если вафельницы нет, можно жарить как оладьи на сковороде с минимальным количеством масла.
5 Тыквенные вафли вкусные сами по себе, но их можно дополнить и другими ингредиентами. К ним хорошо подходят мед, сливочное масло, сметана или свежие ягоды. Также можно сделать соленую версию – добавить немного соли, специй и подать с сыром или зеленью.
