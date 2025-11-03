Осень – время, когда тыква становится главным ингредиентом многих блюд. И если вы ищете что-то легкое, ароматное и одновременно полезное, тыквенные вафли – отличный вариант. Они готовятся быстро, имеют нежную текстуру и приятный сладковатый вкус. Такие вафли можно подавать как завтрак, перекус или даже десерт к чаю.

Идея приготовления вкусных тыквенных вафель опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 400 г

яйца – 2 шт.

молоко – 100 г

подсластитель или сахар – по вкусу

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

мука – 80 г

Способ приготовления:

1. Сначала тыкву нужно запечь в духовке или отварить до мягкости.

2. Добавить молоко и яйца и взбить все в блендере до однородной массы.

3. К смеси всыпать разрыхлитель, подсластитель и муку – замесить гладкое тесто без комочков.

4. Готовое тесто выкладывают в вафельницу и выпекают до золотистой корочки. Если вафельницы нет, можно жарить как оладьи на сковороде с минимальным количеством масла.

5 Тыквенные вафли вкусные сами по себе, но их можно дополнить и другими ингредиентами. К ним хорошо подходят мед, сливочное масло, сметана или свежие ягоды. Также можно сделать соленую версию – добавить немного соли, специй и подать с сыром или зеленью.

