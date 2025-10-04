Панкейки – это быстрый и вкусный вариант домашнего завтрака. Они готовятся из доступных продуктов и всегда получаются нежными и аппетитными. Особенно вкусным будет вариант с яблоками, ведь они придают тесту легкую сладость и приятный аромат. Для приготовления потребуется всего несколько простых ингредиентов, а результат порадует всю семью.

Идея приготовления вкусных яблочных панкейков на кефире опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

яблоки – 3 шт.

кефир – 250 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

мука – 130-150 г.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите на терке.

2. Добавьте яйца, кефир, разрыхлитель и муку.

3. Перемешайте до однородности.

4. Выкладывайте тесто небольшими порциями на сковородку с антипригарным покрытием. Можно слегка смазать ее каплей масла.

5. Жарьте панкейки под крышкой по несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета.

