Вкусные яблочные панкейки на кефире: понадобится всего 5 ингредиентов
Панкейки – это быстрый и вкусный вариант домашнего завтрака. Они готовятся из доступных продуктов и всегда получаются нежными и аппетитными. Особенно вкусным будет вариант с яблоками, ведь они придают тесту легкую сладость и приятный аромат. Для приготовления потребуется всего несколько простых ингредиентов, а результат порадует всю семью.
Идея приготовления вкусных яблочных панкейков на кефире опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- яблоки – 3 шт.
- кефир – 250 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мука – 130-150 г.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и натрите на терке.
2. Добавьте яйца, кефир, разрыхлитель и муку.
3. Перемешайте до однородности.
4. Выкладывайте тесто небольшими порциями на сковородку с антипригарным покрытием. Можно слегка смазать ее каплей масла.
5. Жарьте панкейки под крышкой по несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета.
