Панкейки – это быстрый и вкусный вариант домашнего завтрака. Они готовятся из доступных продуктов и всегда получаются нежными и аппетитными. Особенно вкусным будет вариант с яблоками, ведь они придают тесту легкую сладость и приятный аромат. Для приготовления потребуется всего несколько простых ингредиентов, а результат порадует всю семью.

Идея приготовления вкусных яблочных панкейков на кефире опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • яблоки – 3 шт.
  • кефир – 250 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • мука – 130-150 г.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите на терке.

2. Добавьте яйца, кефир, разрыхлитель и муку.

3. Перемешайте до однородности.

4. Выкладывайте тесто небольшими порциями на сковородку с антипригарным покрытием. Можно слегка смазать ее каплей масла.

5. Жарьте панкейки под крышкой по несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета.

