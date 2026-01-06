Ароматная выпечка с яблоками не требует сложных ингредиентов и долгих приготовлений. Слоеное тесто, спелые яблоки и несколько базовых продуктов – этого достаточно, чтобы за 15 минут получить хрустящие слойки с румяной корочкой. Такой десерт можно легко приготовить для завтрака, перекуса или как быстрый вариант к чаю. Важно правильно подготовить тесто и начинку, чтобы слойки получились нежными внутри и поджаренными снаружи.

Идея приготовления элементарных яблочных слоек с яблоками опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 300 г

яблоки – 2 шт.

яйцо – 1 шт.

сахар – 5 ч.л.

корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто заблаговременно разморозьте. Если оно слишком толстое, раскатайте в тонкий ровный пласт.

2. Разрежьте на одинаковые прямоугольники – так слойки будут иметь опрятный вид и равномерно пропекутся.

3. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.

4. На одну половину каждого кусочка теста выложите яблочные дольки, посыпьте их смесью сахара и корицы.

5. Другую половину теста надрежьте поперечными полосками – это поможет сформировать красивый верх.

6. Края теста с яблоками смажьте взбитым яйцом, накройте надрезанной частью и аккуратно защипните края вилкой.

7. Выложите слойки на противень, смажьте остатками взбитого яйца сверху и еще раз слегка присыпьте сахаром с корицей.

8. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 15-20 минут – до золотистой корочки. Подавать слойки можно теплыми или полностью охлажденными.

