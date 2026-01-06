Вкусные яблочные слойки из слоеного теста: готовятся 15 минут
Ароматная выпечка с яблоками не требует сложных ингредиентов и долгих приготовлений. Слоеное тесто, спелые яблоки и несколько базовых продуктов – этого достаточно, чтобы за 15 минут получить хрустящие слойки с румяной корочкой. Такой десерт можно легко приготовить для завтрака, перекуса или как быстрый вариант к чаю. Важно правильно подготовить тесто и начинку, чтобы слойки получились нежными внутри и поджаренными снаружи.
Идея приготовления элементарных яблочных слоек с яблоками опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 300 г
- яблоки – 2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 5 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто заблаговременно разморозьте. Если оно слишком толстое, раскатайте в тонкий ровный пласт.
2. Разрежьте на одинаковые прямоугольники – так слойки будут иметь опрятный вид и равномерно пропекутся.
3. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.
4. На одну половину каждого кусочка теста выложите яблочные дольки, посыпьте их смесью сахара и корицы.
5. Другую половину теста надрежьте поперечными полосками – это поможет сформировать красивый верх.
6. Края теста с яблоками смажьте взбитым яйцом, накройте надрезанной частью и аккуратно защипните края вилкой.
7. Выложите слойки на противень, смажьте остатками взбитого яйца сверху и еще раз слегка присыпьте сахаром с корицей.
8. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 15-20 минут – до золотистой корочки. Подавать слойки можно теплыми или полностью охлажденными.
