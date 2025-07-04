Баклажаны – очень питательный и вкусный овощ, из которого можно сделать разнообразные закуски, законсервировать или потушить. Также продукт очень вкусно запечь с сочным куриным филе и сыром.

Идея приготовления запеченных баклажанов с куриным филе и сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. Блюдо идеально подходит для обеда или ужина.

Ингредиенты:

баклажаны

соль и перец – по вкусу

оливковое масло

куриное филе

помидоры

базилик

чеснок

масло гхи

пармезан

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезать пополам и сделать неглубокие надрезы.

2. Полить оливковым маслом.

3. Добавить соль и перец.

4. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

5. Для соуса перетереть помидоры с базиликом и чесноком.

6. Куриное филе обжарить на масле гхи

7. Добавить к филе соль, перец, готовый соус и тушить несколько минут.

8. Запеченные баклажаны размять вилкой прямо в кожуре.

9. Выложить начинку, помидоры черри и щедро посыпать сыром.

10. Поставить еще на 15 минут в духовку при температуре 190 градусов.

11. Подавать с листочками базилика, каплей оливкового масла и пармезаном.

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