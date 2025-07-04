Вкусные запеченные баклажаны с курицей и сыром: идеальное блюдо для сытного обеда или ужина
Баклажаны – очень питательный и вкусный овощ, из которого можно сделать разнообразные закуски, законсервировать или потушить. Также продукт очень вкусно запечь с сочным куриным филе и сыром.
Идея приготовления запеченных баклажанов с куриным филе и сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. Блюдо идеально подходит для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- баклажаны
- соль и перец – по вкусу
- оливковое масло
- куриное филе
- помидоры
- базилик
- чеснок
- масло гхи
- пармезан
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрезать пополам и сделать неглубокие надрезы.
2. Полить оливковым маслом.
3. Добавить соль и перец.
4. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.
5. Для соуса перетереть помидоры с базиликом и чесноком.
6. Куриное филе обжарить на масле гхи
7. Добавить к филе соль, перец, готовый соус и тушить несколько минут.
8. Запеченные баклажаны размять вилкой прямо в кожуре.
9. Выложить начинку, помидоры черри и щедро посыпать сыром.
10. Поставить еще на 15 минут в духовку при температуре 190 градусов.
11. Подавать с листочками базилика, каплей оливкового масла и пармезаном.
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