Вкусные запеченные кабачки в соусе: как приготовить
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Запеченные кабачки уже давно считаются одним из самых популярных летних рецептов. В сочетании с шампиньонами и сливочным соусом на основе греческого йогурта они превращаются в полноценное блюдо, которое легко приготовить даже после рабочего дня. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат получается очень удачным.
Идея приготовления запеченных кабачков в соусе опубликована на странице фудблогера svitlana foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- шампиньоны – 500-600 г
- чеснок – 1 головка
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- соль – по вкусу
- греческий йогурт – 200 г
- укроп – 1 большой пучок
- запечённый чеснок – из подготовленной головки
- соль – по вкусу
- грецкие орехи – 1 горсть
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками средней толщины. Шампиньоны разрежьте на крупные кусочки или пополам, если они небольшого размера.
2. Выложите овощи и целую головку чеснока на противень. Сбрызните оливковым маслом, посолите и равномерно перемешайте.
3. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25–30 минут, пока кабачки и грибы не станут мягкими и не приобретут легкую золотистую корочку.
4. Пока овощи запекаются, приготовьте соус. Достаньте готовый чеснок из духовки и осторожно выжмите мякоть из зубчиков.
5. Поместите мякоть в чашу блендера вместе с греческим йогуртом, укропом и щепоткой соли. Измельчите до однородной консистенции.
6. Готовые кабачки и грибы переложите в большую миску.
7. Добавьте ароматный соус и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл все ингредиенты.
8. В конце добавьте измельченные грецкие орехи и еще раз аккуратно перемешайте блюдо.
9. Подавать такие запеченные кабачки можно как в тёплом, так и в охлаждённом виде. Благодаря сочетанию овощей, грибов, нежного соуса и орехов блюдо получается очень ароматным, насыщенным на вкус и прекрасно дополняет летнее меню.
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