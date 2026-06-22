Запеченные кабачки уже давно считаются одним из самых популярных летних рецептов. В сочетании с шампиньонами и сливочным соусом на основе греческого йогурта они превращаются в полноценное блюдо, которое легко приготовить даже после рабочего дня. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат получается очень удачным.

Идея приготовления запеченных кабачков в соусе опубликована на странице фудблогера svitlana foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

шампиньоны – 500-600 г

чеснок – 1 головка

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

греческий йогурт – 200 г

укроп – 1 большой пучок

запечённый чеснок – из подготовленной головки

соль – по вкусу

грецкие орехи – 1 горсть

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками средней толщины. Шампиньоны разрежьте на крупные кусочки или пополам, если они небольшого размера.

2. Выложите овощи и целую головку чеснока на противень. Сбрызните оливковым маслом, посолите и равномерно перемешайте.

3. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25–30 минут, пока кабачки и грибы не станут мягкими и не приобретут легкую золотистую корочку.

4. Пока овощи запекаются, приготовьте соус. Достаньте готовый чеснок из духовки и осторожно выжмите мякоть из зубчиков.

5. Поместите мякоть в чашу блендера вместе с греческим йогуртом, укропом и щепоткой соли. Измельчите до однородной консистенции.

6. Готовые кабачки и грибы переложите в большую миску.

7. Добавьте ароматный соус и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл все ингредиенты.

8. В конце добавьте измельченные грецкие орехи и еще раз аккуратно перемешайте блюдо.

9. Подавать такие запеченные кабачки можно как в тёплом, так и в охлаждённом виде. Благодаря сочетанию овощей, грибов, нежного соуса и орехов блюдо получается очень ароматным, насыщенным на вкус и прекрасно дополняет летнее меню.

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