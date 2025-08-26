Если вы хотите приготовить вкусную, полезную и при этом эффектную закуску, идеальной основой для этого будут кабачки. А для начинки отлично подойдет сыр.

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом вкусных рулетиков из кабачков, с моцареллой и тертым пармезаном.

Ингредиенты:

цуккини и кабачок по 1 шт

сыр (моцарелла или сулугуни) 150г

панировочные сухари 100 г

тертый пармезан 80г

оливковое масло 50 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини нарезать длинными слайсами.

2. Сухари смешать с пармезаном, перемешать. Масло посолить и поперчить, перемешать.

3. Две полоски цуккини окунуть в масло, снять излишки, обмакнуть в панировку с обеих сторон, положить полоску сыра, свернуть рулетиком. Выставить рулетики в форму для запекания, посыпать оставшейся панировкой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Очень вкусная закуска, особенно горячей!

