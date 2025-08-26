Вкусные запеченные рулетики из кабачка с моцареллой: рецепт легкой закуски

Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную, полезную и при этом эффектную закуску, идеальной основой для этого будут кабачки. А для начинки отлично подойдет сыр.

Рулетики из кабачков

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом вкусных рулетиков из кабачков, с моцареллой и тертым пармезаном.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • цуккини и кабачок по 1 шт
  • сыр (моцарелла или сулугуни) 150г
  • панировочные сухари 100 г
  • тертый пармезан 80г
  • оливковое масло 50 мл
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини нарезать длинными слайсами.

Ингредиенты для блюда

2. Сухари смешать с пармезаном, перемешать. Масло посолить и поперчить, перемешать.

Панировка для кабачков

3. Две полоски цуккини окунуть в масло, снять излишки, обмакнуть в панировку с обеих сторон, положить полоску сыра, свернуть рулетиком. Выставить рулетики в форму для запекания, посыпать оставшейся панировкой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Сколько готовить кабачки

Очень вкусная закуска, особенно горячей!

Готовое блюдо

