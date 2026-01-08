Все рецепты
Вкусные запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт
Запеченные яблоки с творогом – один из самых полезных десертов. Вкусность получается очень питательным, в меру сладким и нежным на вкус. К тому же, это очень бюджетно.
Идея приготовления полезных запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 100 г творога
- 60 г сметаны
- ванилина
- 1 ч.л. корицы
- мед и грецкие орешки по желанию по 10 г по желанию
Способ приготовления:
1. Для начинки соедините творог, сметану, корицу, ванилин.
2. Все хорошо перетереть вилкой.
3. С яблок срезать шапочку и вырезать сердцевинку с помощью ложечки.
4. Внутрь выложить начинку и накрыть шапочкой каждое яблоко.
5. Выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.
