Запеченные яблоки с творогом – один из самых полезных десертов. Вкусность получается очень питательным, в меру сладким и нежным на вкус. К тому же, это очень бюджетно.

Идея приготовления полезных запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

4 яблока

100 г творога

60 г сметаны

ванилина

1 ч.л. корицы

мед и грецкие орешки по желанию по 10 г по желанию

Способ приготовления:

1. Для начинки соедините творог, сметану, корицу, ванилин.

2. Все хорошо перетереть вилкой.

3. С яблок срезать шапочку и вырезать сердцевинку с помощью ложечки.

4. Внутрь выложить начинку и накрыть шапочкой каждое яблоко.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

