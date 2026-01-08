Вкусные запеченные яблоки с творогом: как приготовить полезный десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,0 т.
Запеченные яблоки с творогом – один из самых полезных десертов. Вкусность получается очень питательным, в меру сладким и нежным на вкус. К тому же, это очень бюджетно.

Идея приготовления полезных запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 100 г творога
  • 60 г сметаны
  • ванилина
  • 1 ч.л. корицы
  • мед и грецкие орешки по желанию по 10 г по желанию

Способ приготовления:

1. Для начинки соедините творог, сметану, корицу, ванилин.

2. Все хорошо перетереть вилкой.

3. С яблок срезать шапочку и вырезать сердцевинку с помощью ложечки.

4. Внутрь выложить начинку и накрыть шапочкой каждое яблоко.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

