В сезон молодых кабачков стоит обратить внимание на простые домашние рецепты, которые не требуют много времени и сложных ингредиентов. Жареные кабачки с помидорами и чесночным соусом давно стали классикой летней кухни. Благодаря румяной корочке, нежной текстуре овощей и ароматному соусу блюдо получается очень аппетитным. Оно прекрасно подходит в качестве самостоятельной закуски, гарнира к мясу или легкого ужина.

Идея приготовления жареных кабачков с помидорами и чесноком опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

мука – для панировки

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

майонез – по вкусу

чеснок – 2–3 зубчика

помидор – 1 шт.

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте кружочками одинаковой толщины.

2. Посыпьте овощи солью и черным перцем, после чего тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

3. Каждый кусочек кабачка обваляйте в муке с обеих сторон.

4. На сковороде разогрейте масло и обжарьте кабачки до золотистой корочки. Жарьте по несколько минут с каждой стороны до румяного цвета.

5. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

6. Для соуса смешайте майонез с измельчённым или пропущенным через пресс чесноком.

7. Помидор нарежьте тонкими кружочками. На тарелку выкладывайте кабачки слоями, смазывая каждый слой чесночным соусом.

8. Сверху выложите кружочки помидоров и, по желанию, украсьте свежей зеленью.

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