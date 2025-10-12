Домашние жареные пирожки – это тот самый вкус детства, от которого трудно отказаться. Мягкое, пышное тесто, румяная корочка и ароматная начинка делают эту выпечку любимой для всей семьи. Готовятся такие пирожки достаточно просто, а результат всегда безупречный – главное придерживаться нескольких простых шагов. Этот рецепт проверен временем и гарантирует, что пирожки получатся нежными внутри и аппетитно золотистыми снаружи.

Идея приготовления вкусных жареных пирожков опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты для теста:

молоко – 250 мл

дрожжи (прессованные) – 12 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

майонез – 2 ст.л.

мука – 400 г

масло – для жарки и смазывания для жарки и смазывания

Ингредиенты для начинки:

капуста – ½ среднего кочана

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

масло – 2 ст.л.

вода – 2 ст.л.

томатная паста – 1 упаковка

соль, сахар, перец молотый – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы дрожжи активировались.

2. Затем всыпьте соль, добавьте майонез и постепенно введите просеянную муку.

3. Замесите мягкое эластичное тесто, смажьте его маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1,5 часа, чтобы оно поднялось.

4. Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Мелко нарежьте капусту и хорошо помните руками. Добавьте натертую морковь, измельченный лук, соль, сахар, томатную пасту, масло, воду и специи.

5. Перемешайте и тушите на слабом огне до мягкости овощей. В конце добавьте лавровый лист и снимите с огня.

6. Когда тесто увеличится в объеме, поделите его на 12-14 частей. Раскатайте каждую, выложите начинку и слепите края.

7. Пирожки обжаривайте на среднем огне в достаточном количестве масла до золотистого цвета с обеих сторон.

8. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Они получаются невероятно ароматными, мягкими и вкусными.

