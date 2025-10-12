Вкусные жареные пирожки, которые всегда получаются: делимся простым рецептом
Домашние жареные пирожки – это тот самый вкус детства, от которого трудно отказаться. Мягкое, пышное тесто, румяная корочка и ароматная начинка делают эту выпечку любимой для всей семьи. Готовятся такие пирожки достаточно просто, а результат всегда безупречный – главное придерживаться нескольких простых шагов. Этот рецепт проверен временем и гарантирует, что пирожки получатся нежными внутри и аппетитно золотистыми снаружи.
Идея приготовления вкусных жареных пирожков опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 250 мл
- дрожжи (прессованные) – 12 г
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- майонез – 2 ст.л.
- мука – 400 г
- масло – для жарки и смазывания для жарки и смазывания
Ингредиенты для начинки:
- капуста – ½ среднего кочана
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- масло – 2 ст.л.
- вода – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 упаковка
- соль, сахар, перец молотый – по вкусу
- лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы дрожжи активировались.
2. Затем всыпьте соль, добавьте майонез и постепенно введите просеянную муку.
3. Замесите мягкое эластичное тесто, смажьте его маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1,5 часа, чтобы оно поднялось.
4. Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Мелко нарежьте капусту и хорошо помните руками. Добавьте натертую морковь, измельченный лук, соль, сахар, томатную пасту, масло, воду и специи.
5. Перемешайте и тушите на слабом огне до мягкости овощей. В конце добавьте лавровый лист и снимите с огня.
6. Когда тесто увеличится в объеме, поделите его на 12-14 частей. Раскатайте каждую, выложите начинку и слепите края.
7. Пирожки обжаривайте на среднем огне в достаточном количестве масла до золотистого цвета с обеих сторон.
8. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Они получаются невероятно ароматными, мягкими и вкусными.
