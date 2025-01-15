Домашние пирожки можно готовить с любой начинкой, а тесто для них может быть дрожжевым, а также на основе молока, сметаны. Стоит отметить, что пирожки можно готовить как в духовке, и и просто жарить в масле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вкусной жареной капустой.

Ингредиенты:

1 яйцо

300 г кефира

500 г муки

1,5 ч.л.

1/2 ч.л.

2 ч.л.

2 ст.л.

200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

1 лук

1 небольшая капуста

1 большая морковь

2-3 зубчика чеснока

1/2 ст.л. томатной пасты

соль

перец

растительное масло

лавровый лист

100 мл воды

Способ приготовления:

1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут.

2. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

3. Сформируйте пирожки и жарьте в большом количестве масла!

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