Вкусные жареные пирожки с капустой: рецепт идеального теста на кефире

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Вкусные жареные пирожки с капустой: рецепт идеального теста на кефире

Домашние пирожки можно готовить с любой начинкой, а тесто для них может быть дрожжевым, а также на основе молока, сметаны. Стоит отметить, что пирожки можно готовить как в духовке, и и просто жарить в масле.

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Вкусные жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вкусной жареной капустой. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 300 г кефира
  • 500 г муки
  • 1,5 ч.л.
  • 1/2 ч.л.
  • 2 ч.л.
  • 2 ст.л.
  • 200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

  • 1 лук
  • 1 небольшая капуста
  • 1 большая морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1/2 ст.л. томатной пасты
  • соль
  • перец
  • растительное масло
  • лавровый лист
  • 100 мл воды

Способ приготовления: 

1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут. 

Тушеная капуста

2. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

Готовое тесто

3. Сформируйте пирожки и жарьте в большом количестве масла! 

Готовые пирожки

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