Вкусные жареные пирожки с капустой: рецепт идеального теста на кефире
Домашние пирожки можно готовить с любой начинкой, а тесто для них может быть дрожжевым, а также на основе молока, сметаны. Стоит отметить, что пирожки можно готовить как в духовке, и и просто жарить в масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вкусной жареной капустой.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 300 г кефира
- 500 г муки
- 1,5 ч.л.
- 1/2 ч.л.
- 2 ч.л.
- 2 ст.л.
- 200 г масла для жарки
Начинка из капусты:
- 1 лук
- 1 небольшая капуста
- 1 большая морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 1/2 ст.л. томатной пасты
- соль
- перец
- растительное масло
- лавровый лист
- 100 мл воды
Способ приготовления:
1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут.
2. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.
3. Сформируйте пирожки и жарьте в большом количестве масла!
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