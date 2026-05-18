Вкусный бананово-шоколадный пирог без раскатки теста: понадобится фило

Бананово-шоколадный пирог из теста фило – простой вариант домашней выпечки, которая получается хрустящей сверху и нежной внутри. Для такого десерта не нужно замешивать или раскатывать тесто, поэтому приготовление занимает минимум времени. Начинка из бананов и шоколадного крем-сыра делает пирог очень ароматным и насыщенным. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю, кофе или для семейного угощения.

Идея приготовления вкусного бананового пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты для пирога:

  • тесто фило – 1 упаковка
  • бананы – 4 шт.
  • шоколадный крем-сыр – 200-250 г
  • измельченный миндаль – по вкусу

Заливка:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 50 мл.
  • молоко – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Достаньте тесто фило заранее, чтобы оно полностью разморозилось. Форму для выпекания слегка смажьте сливочным маслом.

2. Выложите на дно два листа теста фило, смазывая каждый тонким слоем растопленного сливочного масла.

3. Далее формируйте слои: выкладывайте тесто, добавляйте кусочки бананов и небольшие порции шоколадного крем-сыра. Повторяйте слои до завершения ингредиентов.

4. Для заливки взбейте яйца с сахаром, влейте молоко и добавьте растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте массу до однородности.

5. Равномерно полейте пирог заливкой, сверху посыпьте измельченным миндалем. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте примерно 45 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

6. Готовый бананово-шоколадный пирог немного охладите, после чего нарежьте порционными кусочками. Десерт подходит как теплым, так и охлажденным.

