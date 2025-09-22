Вкусный белковый салат, который можно на ночь: не навредит фигуре

Вкусный белковый салат, который можно на ночь: не навредит фигуре

Вообще отказываться от ужина – это неправильно. Важно выбрать продукты, которые не будут тяжелыми на желудок и не будут отображаться потом на вашей фигуре. Отличным вариантом такого блюда станет легкий белковый салат.

Идея приготовления питательного белкового салата для ужина опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

  • отварная куриная грудка – 200 г
  • огурец – 3 шт.
  • яйцо – 50 г
  • белки – 100 г

Ингредиенты для заправки:

  • сливочный сыр – 50 г
  • йогурт – 50 г
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 маленький зубчик
  • медовая или другая сладкая горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Грудку отварить.

2. Яйца и белки взбить со щепоткой соли.

3. Из яичной смеси пожарить 2-3 блина, свернуть их и нарезать соломкой.

4. Добавить курицу и нарезанные огурцы.

5. Для заправки смешать все составляющие.

6. Перемешать все вместе.

