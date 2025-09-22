Видео дня
Вкусный белковый салат, который можно на ночь: не навредит фигуре
Вообще отказываться от ужина – это неправильно. Важно выбрать продукты, которые не будут тяжелыми на желудок и не будут отображаться потом на вашей фигуре. Отличным вариантом такого блюда станет легкий белковый салат.
Идея приготовления питательного белкового салата для ужина опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка – 200 г
- огурец – 3 шт.
- яйцо – 50 г
- белки – 100 г
Ингредиенты для заправки:
- сливочный сыр – 50 г
- йогурт – 50 г
- соевый соус – 1 ст.л.
- чеснок – 1 маленький зубчик
- медовая или другая сладкая горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Грудку отварить.
2. Яйца и белки взбить со щепоткой соли.
3. Из яичной смеси пожарить 2-3 блина, свернуть их и нарезать соломкой.
4. Добавить курицу и нарезанные огурцы.
5. Для заправки смешать все составляющие.
6. Перемешать все вместе.
