Вообще отказываться от ужина – это неправильно. Важно выбрать продукты, которые не будут тяжелыми на желудок и не будут отображаться потом на вашей фигуре. Отличным вариантом такого блюда станет легкий белковый салат.

Идея приготовления питательного белкового салата для ужина опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

отварная куриная грудка – 200 г

огурец – 3 шт.

яйцо – 50 г

белки – 100 г

Ингредиенты для заправки:

сливочный сыр – 50 г

йогурт – 50 г

соевый соус – 1 ст.л.

чеснок – 1 маленький зубчик

медовая или другая сладкая горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Грудку отварить.

2. Яйца и белки взбить со щепоткой соли.

3. Из яичной смеси пожарить 2-3 блина, свернуть их и нарезать соломкой.

4. Добавить курицу и нарезанные огурцы.

5. Для заправки смешать все составляющие.

6. Перемешать все вместе.

