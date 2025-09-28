Вкусный белковый салат с огурцами и творогом: чем заправить
Свежие и легкие салаты всегда уместны на столе, особенно если они сытные и быстро готовятся. Сочетание огурцов с творогом – это удачный вариант для полезного и вкусного блюда. Салат получается нежным, ароматным и приятно хрустящим благодаря свежим овощам. Все готовится за несколько минут, а вкус приятно удивит даже тех, кто не любит сложных рецептов. Заправка на основе йогурта и майонеза добавляет легкости и делает салат особенно нежным.
Идея приготовления вкусного салата из огурцов и творога опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 шт.
- творог – 150 г
- синий лук – 1 небольшой
- греческий йогурт – 2 ст.л.
- майонез – 1-2 ст.л.
- сметана – по желанию
- соль – щепотка
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы и синий лук нарежьте мелкими кубиками.
2. добавьте к овощам творог и перемешайте.
3. В отдельной миске смешайте греческий йогурт с майонезом (по желанию добавьте немного сметаны).
5. Посолите и поперчите по вкусу.
6. Заправьте салат, хорошо перемешайте – и блюдо готово к подаче.
