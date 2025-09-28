Свежие и легкие салаты всегда уместны на столе, особенно если они сытные и быстро готовятся. Сочетание огурцов с творогом – это удачный вариант для полезного и вкусного блюда. Салат получается нежным, ароматным и приятно хрустящим благодаря свежим овощам. Все готовится за несколько минут, а вкус приятно удивит даже тех, кто не любит сложных рецептов. Заправка на основе йогурта и майонеза добавляет легкости и делает салат особенно нежным.

Идея приготовления вкусного салата из огурцов и творога опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт.

творог – 150 г

синий лук – 1 небольшой

греческий йогурт – 2 ст.л.

майонез – 1-2 ст.л.

сметана – по желанию

соль – щепотка

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы и синий лук нарежьте мелкими кубиками.

2. добавьте к овощам творог и перемешайте.

3. В отдельной миске смешайте греческий йогурт с майонезом (по желанию добавьте немного сметаны).

5. Посолите и поперчите по вкусу.

6. Заправьте салат, хорошо перемешайте – и блюдо готово к подаче.

