Для того, чтобы не заморачиваться с выпеканием тортов, можно сделать полноценный десерт из блинов. Пожарьте изделия привычным способом и соедините его с нежным кремом. А для того, чтобы масса держала форму, используйте желатин.

Идея приготовления блинного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

сахар – 3 ст.л.

мука – 1 стакан

молоко – 1 стакан

горячая вода – 1 стакан

соль – щепотка

масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

сметана – 1 л

желатин – 1 пачка

сахарная пудра – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто и обжарьте тонкие блины. Дайте им остыть.

2. Блины нарежьте полосками.

3. Сметану взбейте с сахарной пудрой до однородности.

4. Желатин приготовьте по инструкции, растопите и тонкой струйкой влейте в сметанную массу, постоянно помешивая.

5. Добавьте блины, хорошо перемешайте.

6. Выложите массу в форму, разровняйте.

7. Поставьте в холодное место до полного застывания.

