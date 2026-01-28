Вкусный блинный торт, который не надо выпекать: подойдет на любой случай
Для того, чтобы не заморачиваться с выпеканием тортов, можно сделать полноценный десерт из блинов. Пожарьте изделия привычным способом и соедините его с нежным кремом. А для того, чтобы масса держала форму, используйте желатин.
Идея приготовления блинного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 1 стакан
- молоко – 1 стакан
- горячая вода – 1 стакан
- соль – щепотка
- масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- сметана – 1 л
- желатин – 1 пачка
- сахарная пудра – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Приготовьте тесто и обжарьте тонкие блины. Дайте им остыть.
2. Блины нарежьте полосками.
3. Сметану взбейте с сахарной пудрой до однородности.
4. Желатин приготовьте по инструкции, растопите и тонкой струйкой влейте в сметанную массу, постоянно помешивая.
5. Добавьте блины, хорошо перемешайте.
6. Выложите массу в форму, разровняйте.
7. Поставьте в холодное место до полного застывания.
