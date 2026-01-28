Вкусный блинный торт, который не надо выпекать: подойдет на любой случай

Для того, чтобы не заморачиваться с выпеканием тортов, можно сделать полноценный десерт из блинов. Пожарьте изделия привычным способом и соедините его с нежным кремом. А для того, чтобы масса держала форму, используйте желатин.

Идея приготовления блинного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • мука – 1 стакан
  • молоко – 1 стакан
  • горячая вода – 1 стакан
  • соль – щепотка
  • масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • сметана – 1 л
  • желатин – 1 пачка
  • сахарная пудра – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто и обжарьте тонкие блины. Дайте им остыть.

2. Блины нарежьте полосками.

3. Сметану взбейте с сахарной пудрой до однородности.

4. Желатин приготовьте по инструкции, растопите и тонкой струйкой влейте в сметанную массу, постоянно помешивая.

5. Добавьте блины, хорошо перемешайте.

6. Выложите массу в форму, разровняйте.

7. Поставьте в холодное место до полного застывания.

