Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
96
Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

Вместо классического плова из риса, который часто слипается, можно приготовить булгур с курицей в духовке. Вам не придется стоять у плиты и следить за приготовлением блюда – просто поместите все в духовку и можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления булгура с куриными бедрами в духовке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Дополнить такое блюдо можно свежим весенним салатом.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • булгур – 200 г
  • соль, перец, паприка, итальянские травы
  • куриные бедра

Способ приготовления:

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

1. Лук, морковь и перец мелко порезать (по желанию морковь можно натереть на терке).

2. Высыпать на смазанную сковороду маслом.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

3. Перемешать, добавить специи.

4. Добавить промытый булгур.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

5. Всё хорошо перемешать.

6. Выложить в форму для запекания.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

7. Выложить сверху куриные бедра.

8. Добавить воду.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

9. Сверху накрыть фольгой.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

10. Поставить в духовку при температуре 190 градусов на 40-45 минут. Затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.

Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке

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