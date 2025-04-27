Вкусный булгур с курицей вместо обычного плова: готовится в духовке
Вместо классического плова из риса, который часто слипается, можно приготовить булгур с курицей в духовке. Вам не придется стоять у плиты и следить за приготовлением блюда – просто поместите все в духовку и можете заниматься своими делами.
Идея приготовления булгура с куриными бедрами в духовке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Дополнить такое блюдо можно свежим весенним салатом.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- булгур – 200 г
- соль, перец, паприка, итальянские травы
- куриные бедра
Способ приготовления:
1. Лук, морковь и перец мелко порезать (по желанию морковь можно натереть на терке).
2. Высыпать на смазанную сковороду маслом.
3. Перемешать, добавить специи.
4. Добавить промытый булгур.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Выложить в форму для запекания.
7. Выложить сверху куриные бедра.
8. Добавить воду.
9. Сверху накрыть фольгой.
10. Поставить в духовку при температуре 190 градусов на 40-45 минут. Затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.
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