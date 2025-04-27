Вместо классического плова из риса, который часто слипается, можно приготовить булгур с курицей в духовке. Вам не придется стоять у плиты и следить за приготовлением блюда – просто поместите все в духовку и можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления булгура с куриными бедрами в духовке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Дополнить такое блюдо можно свежим весенним салатом.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

булгур – 200 г

соль, перец, паприка, итальянские травы

куриные бедра

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и перец мелко порезать (по желанию морковь можно натереть на терке).

2. Высыпать на смазанную сковороду маслом.

3. Перемешать, добавить специи.

4. Добавить промытый булгур.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Выложить в форму для запекания.

7. Выложить сверху куриные бедра.

8. Добавить воду.

9. Сверху накрыть фольгой.

10. Поставить в духовку при температуре 190 градусов на 40-45 минут. Затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.

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