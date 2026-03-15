Вкусный чизкейк "Коровка": делимся рецептом оригинального десерта к чаю
Чизкейк "Коровка" – изысканный домашний десерт, который станет конкурентом ваших любимых тортов. Для основы понадобится обычное печенье, а сверху добавьте нежную творожную массу. Получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусного чизкейка "Коровка" к чаю опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- 220 г печенья к кофе
- 90 г сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
- 700 г творога (0.2%)
- 4 яйца
- 180 г сахара
- 120 г сметаны
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 10 ванильного сахара
- 120 г конфет коровка
- 50 г сливок 30 %
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в крошку, добавить растопленное масло, хорошо перемешать левой рукой.
2. Пересыпьте в форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник, пока будете готовить творожную массу.
3. Для начинки в тарелку бросьте творог, разбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар и влейте сметану. Взбейте все в однородную массу блендером, добавьте крахмал и еще раз вымешайте
4. На дно вылейте творожную массу, разровняйте.
5. Выпекайте при 120°C 1 ч 10 мин. Серединка может быть слегка жидкой. Как остынет – масса полностью застынет.
6. В сковородку забросьте конфеты коровка и влейте сливки. Перемешивая, готовьте на небольшом огне, пока не получится однородная тягучая карамель.
7. Дайте ей немного остыть и полейте десерт. Украсить можно по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: