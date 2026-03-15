Чизкейк "Коровка" – изысканный домашний десерт, который станет конкурентом ваших любимых тортов. Для основы понадобится обычное печенье, а сверху добавьте нежную творожную массу. Получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусного чизкейка "Коровка" к чаю опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для основы:

220 г печенья к кофе

90 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

700 г творога (0.2%)

4 яйца

180 г сахара

120 г сметаны

2 ст.л. кукурузного крахмала

10 ванильного сахара

120 г конфет коровка

50 г сливок 30 %

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку, добавить растопленное масло, хорошо перемешать левой рукой.

2. Пересыпьте в форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник, пока будете готовить творожную массу.

3. Для начинки в тарелку бросьте творог, разбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар и влейте сметану. Взбейте все в однородную массу блендером, добавьте крахмал и еще раз вымешайте

4. На дно вылейте творожную массу, разровняйте.

5. Выпекайте при 120°C 1 ч 10 мин. Серединка может быть слегка жидкой. Как остынет – масса полностью застынет.

6. В сковородку забросьте конфеты коровка и влейте сливки. Перемешивая, готовьте на небольшом огне, пока не получится однородная тягучая карамель.

7. Дайте ей немного остыть и полейте десерт. Украсить можно по желанию.

